Il saluto di Claudio Usuelli, si conclude il suo incarico da presidente della Provincia di Lecco

Bruno Crippa traghetterà l’ente ad elezioni. L’invito ad un nuovo presidente “comune”

LECCO – Avrebbe voluto concludere il suo incarico indossando la fascia azzurra di rappresentanza che lo ha accompagnato negli ultimi tre anni, invece Claudio Usuelli ha salutato l’assemblea della Provincia mercoledì a mandato già scaduto: colpa di un recente parere legislativo che ha sancito la decadenza di quei presidenti di provincia non rieletti sindaci alle ultime elezioni.

E’ anche il caso di Usuelli che non si è riproposto come candidato sindaco all’appuntamento con il voto a Nibionno e ha dunque concluso il suo incarico da primo cittadino. La guida della Provincia è ora passata al “vice” Bruno Crippa, chiamato “ad un insolito ruolo per traghettare il nostro ente verso l’elezione di un nuovo presidente”.

Mercoledì sera, svestendo i panni di amministratore di Villa Locatelli e indossando quelli di semplice cittadino (seppur ancora impegnato nella politica come consigliere comunale e capogruppo a Nibionno), Usuelli ha espresso i propri ringraziamenti ai consiglieri provinciali:

“E’ stato un onore rappresentare la Provincia, il bilancio di questi tre anni è più che positivo – ha detto Usuelli – sono cresciuto tanto come uomo, ho potuto interfacciarmi con realtà, conoscere cose e prendere decisioni che da sindaco non avrei avuto modo di incontrare. Grazie della vostra leale collaborazione, è stata un’opportunità irripetibile nel corso della vita”.

Per Usuelli, la cui presidenza è stata espressione di un accordo tra centrodestra e centrosinistra, “la formula amministrativa di questi anni è stata sicuramente positiva e spero che questa unità di intenti possa essere riproposta”.

Una possibilità già rilanciata nei giorni scorsi dal centrodestra (vedi articolo) e ribadita dal consigliere della Lega Stefano Simonetti: “Auspico che si possa lavorare di nuovo insieme per il bene della nostra provincia. Si è fatto molto in questi anni – ha aggiunto Simonetti – forse si poteva fare di più per la Lecco-Bergamo”.

“E’ stato un lavoro molto bello ma non facile, sicuramente si è fatto tanto e i numeri lo dimostrano” ha detto il consiglieri Mattia Micheli, ringraziando Usuelli “per le risposte date al territorio”.

Anche il centro sinistra ha espresso i propri ringraziamenti ad Usuelli, “per l’impegno, per la capacità di dialogo e la caratura umana che ha saputo dimostrare – è intervenuto Giuseppe Scaccabarozzi – ha accettato un incarico gravoso in un momento non semplice. Abbiamo pienamente condiviso con lui lo spirito istituzionale di una Provincia a maggioranza composita”.

Anche Paolo Lanfranchi, unico consigliere di minoranza dell’area di sinistra, ha voluto ringraziare il presidente uscente “per la stima personale che mi ha dimostrato e che gli ricambio, per essere stato capace di tenere in piedi una maggioranza in alcuni momenti traballante e soprattutto per aver saputo fare squadra con tutti i sindaci del territorio nel momento più cupo dell’emergenza Covid”.