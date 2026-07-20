Commissione montagna – Svizzera, Giacomo Zamperini riconfermato presidente

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia riconfermato alla guida della commissione speciale

“Avanti con impegno per dare più forza ai territori montani e di confine e ai rapporti con la Svizzera”

LECCO – Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia è stato riconfermato oggi Presidente della Commissione speciale “Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine e Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera”, nell’ambito del rinnovo degli organismi interni delle Commissioni consiliari di Regione Lombardia.

“Ringrazio le colleghe e i colleghi per la fiducia rinnovata – dichiara Zamperini – Continuerò a svolgere questo incarico con serietà, determinazione e spirito di servizio, mettendo al centro le esigenze della montagna lombarda e il rafforzamento delle relazioni con la Confederazione Svizzera. In questi anni la Commissione ha dimostrato di poter essere un luogo di confronto, ma soprattutto di proposta e di risultati concreti. È da qui che vogliamo ripartire, affrontando con ancora maggiore determinazione le sfide che interessano le nostre terre alte. Un ringraziamento alla collega Claudia Carzeri, che fin qui mi ha accompagnato come vicepresidente e che ha ceduto il testimone al consigliere Giuseppe Licata”.

Nel corso della legislatura, la Commissione ha promosso e sostenuto numerose iniziative strategiche. Tra queste, l’approvazione all’unanimità della risoluzione per il completamento di AlpTransit e il potenziamento delle infrastrutture di accesso, impegnando Regione Lombardia a sostenere, nelle sedi istituzionali nazionali e internazionali, un’opera fondamentale per migliorare i collegamenti ferroviari tra Lombardia ed Europa attraverso la Svizzera.

Grande attenzione è stata inoltre dedicata alla tutela dell’economia di montagna, con l’avvio del gruppo di lavoro congiunto con la Commissione Agricoltura sulla salvaguardia di pascoli, malghe e alpeggi, finalizzato a costruire proposte concrete a sostegno dell’agricoltura e dell’allevamento di quota, valorizzando le attività che presidiano il territorio e contrastano lo spopolamento delle aree interne.

La Commissione ha poi affrontato uno dei temi più sentiti dalle comunità montane, quello della presenza dei grandi carnivori. Con l’istituzione del gruppo di lavoro regionale, coordinato dallo stesso Zamperini, è stato avviato un percorso di confronto con istituzioni, enti scientifici, associazioni di categoria e amministratori locali per individuare strumenti più efficaci di prevenzione, tutela degli allevatori e gestione del fenomeno, contribuendo a portare la questione al centro dell’agenda regionale.

Parallelamente, è stato avviato il tour istituzionale della Commissione Montagna, un ciclo di incontri nelle Comunità Montane della Lombardia per rafforzare il dialogo diretto con amministratori, imprese, associazioni e cittadini. Un percorso pensato per raccogliere esigenze, criticità e proposte direttamente dai territori, con l’obiettivo di tradurle in una risoluzione da sottoporre al Consiglio regionale, quale base per nuove politiche dedicate allo sviluppo delle aree montane.

“La montagna ha bisogno di politiche strutturali, infrastrutture, servizi e strumenti adeguati a continuare a essere un presidio fondamentale per tutta la Lombardia. La Commissione continuerà a lavorare in questa direzione, mantenendo un dialogo costante con i territori e trasformando le loro esigenze in proposte concrete”, conclude il presidente Zamperini.