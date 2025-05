Commissione sul Pgt a porte chiuse, l’opposizione insorge: “Scelta irrituale”

“Una formula di convocazione che lede principi di democrazia e trasparenza amministrativa”

LECCO – Commissione a porte chiuse sul Pgt, i gruppi di opposizione non ci stanno e annunciano la possibilità di abbandonare la seduta, chiedendo venga riconvocata in forma pubblica. Lo fanno sapere gli stessi consiglieri dei gruppi Lega, Fratelli d’Italia, Lecco Merita di Più/Lecco Ideale, Gruppo per Lecco e Appello per Lecco in una nota.

“L’assessore Giuseppe Rusconi ha imposto di convocare una commissione attinente al PGT a porte chiuse, sostenendo che siamo in fase di istruttoria della variante generale, per cui le discussioni e le scelte che farà la Commissione devono essere mantenute riservate. La richiesta dell’assessore è irrituale, lui stesso la definisce non normata, e non ci risulta che sia mai avvenuto in alcuna discussione del PGT di procedere a secretare una commissione e ciò proprio per consentire alla comunità di ricevere informazioni condivise tra i commissari in modo trasparente. Fa pensare che l’assessore voglia tenere riservati documenti che invece devono essere pubblici, per garantire elementi di etica, trasparenza amministrativa, condivisioni non viziate”.

“Francamente – dichiarano i consiglieri di minoranza – non comprendiamo i motivi della scelta, non riteniamo sia compatibile con le regole democratiche e della trasparenza amministrativa, a maggior ragione trattandosi del piano di governo del territorio che può mutare i connotati di una città. A nostro giudizio tutto deve essere promosso alla “luce del sole”, nel rispetto di ogni cittadino. Pertanto i gruppi consiliari di minoranza non rinunceranno a presenziare alla commissione riservata a porte chiuse, ma solo per manifestare la loro contrarietà e avversione contro una formula di convocazione che lede principi di democrazia e trasparenza amministrativa, dopo di che si riterranno liberi di abbandonare la commissione, auspicando che essa venga riconvocata in forma pubblica”.