Comune di Lecco. Anche il segretario comunale verso l’addio

Sandro De Martino pronto a lasciare l’incarico da segretario del Comune di Lecco

Dopo il presidente del consiglio, il municipio perde un altro pezzo importante

LECCO – La diaspora in Comune rischia di allagarsi, dal piano politico a quello tecnico: dopo le dimissioni del presidente del consiglio ed ex vicesindaco Francesca Bonacina, ora è in procinto di lasciare Palazzo Bovara anche il segretario comunale Sandro De Martino.

‘Voci di corridoio’ parlano di una decisione già comunicata informalmente agli uffici ma al momento si tratta di indiscrezioni in attesa di ufficialità e dall’amministrazione comunale, almeno per ora, non arrivano commenti al riguardo.

De Martino era giunto a Lecco come reggente nel giugno del 2017 ed era stato confermato in questi anni alla guida della segreteria comunale. La sua partenza potrebbe avere un peso non da poco sull’attività del municipio, in attesa che il sindaco Mauro Gattinoni nomini un sostituto.

Le motivazioni dell’eventuale addio non sono note: il vicesindaco Bonacina si era dimessa all’indomani del passo indietro del Comune sulla nuova sede del municipio, con la messa vendita dell’ex Politecnico e la scelta dell’amministrazione di avviare una nuova consultazione sul mercato (con l’immobile ex banca popolare tra le possibili ipotesi).

Una decisione sulla quale lo stesso segretario comunale, ma anche un altro dirigente, aveva espresso i propri dubbi: “Oggi è un atto pianificatorio, non può esserci danno – aveva detto De Martino in aula – nelle fasi successive, non lo sappiamo”.