Comune, Ripamonti (FL): “Meglio verificare fino in fondo oggi che avere rimpianti domani”

L’intervento del capogruppo di Fattore Lecco sul nuovo municipio

“Insieme a tutte le forze politiche della maggioranza ci assumiamo la responsabilità di questo percorso”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Fattore Lecco, gruppo consigliare di maggioranza, a firma del capogruppo Matteo Ripamonti, sulla vicenda legata al nuovo municipio che ha portato alle dimissioni del consigliere Francesca Bonacina e ha sollevato un polverone politico.

“Con il voto di martedì si è aperta una verifica doverosa – alla luce delle mutate condizioni di contesto – sulla possibilità di individuare una sede unica per il Municipio. Meglio andare fino in fondo oggi che avere rimpianti domani.

Insieme a tutte le forze politiche della maggioranza ci assumiamo la responsabilità di questo percorso, mettendo in cima ai nostri ragionamenti due obiettivi: dare certezze ai dipendenti e collaboratori comunali e lasciare a chi verrà dopo di noi un’organizzazione stabile degli uffici, per rendere la vita più facile ai cittadini e alle imprese che hanno bisogno di relazionarsi con il Comune. Un’organizzazione che potrà contare sulle competenze del segretario generale e dei dirigenti che conoscono in profondità la macchina comunale e possono indicarci come rendere concreti i prossimi passi.

In questa fase così delicata si è inserita la scelta dolorosa e inaspettata della presidente Bonacina: leggendo le parole con cui ha motivato il suo addio ho ritrovato il senso profondo di quella responsabilità e coerenza a cui tutte le forze presenti in Consiglio comunale devono continuamente ispirarsi. Per gli stessi motivi che l’hanno portata a compiere un gesto certamente non facile, siamo pronti a sostenere i prossimi passi che coinvolgeranno la Giunta e il Consiglio comunale, con la forza della prudenza e la determinazione intelligente, basata su numeri e fatti”.