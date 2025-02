Comunità Democratica si presenta, incontro il 12 marzo a Oggiono

Tra gli ospiti della serata Fabio Pizzul e Patrizia Toia

“L’appuntamento sarà un’opportunità per discutere il futuro del movimento e valutare eventuali forme di coordinamento per rendere più incisiva la sua azione sul territorio”

OGGIONO – Comunità Democratica continua il suo percorso di crescita e confronto sul territorio. Dopo il positivo convegno di Milano dello scorso 18 gennaio, il movimento organizza un nuovo incontro, questa volta nella provincia di Lecco.

L’evento si terrà mercoledì 12 marzo alle ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Oggiono, situata nel Municipio di Piazza Garibaldi (accesso da Via Vittorio Veneto). Tra i principali ospiti della serata ci saranno Fabio Pizzul e Patrizia Toia, figure di spicco nel panorama politico locale e nazionale.

L’incontro nasce dalla volontà di ampliare la partecipazione e il coinvolgimento di tutti coloro che condividono la passione politica e il senso civico. Tra i promotori dell’iniziativa figurano Cristina Bartesaghi, Francesca Bonacina, Paolo Brivio, Stefano Citerio e Mauro Frigerio, insieme a Virginio Brivio e Raffaele Straniero, firmatari dell’invito ufficiale.

L’appuntamento sarà un’opportunità per discutere il futuro del movimento e valutare eventuali forme di coordinamento per rendere più incisiva la sua azione sul territorio. In vista di questo momento di confronto, è stata inoltre condivisa una lettera firmata da Graziano Delrio, che potrà essere letta e diffusa tra gli interessati.

Tutti i cittadini appassionati di politica e interessati a questa nuova esperienza sono invitati a partecipare. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori:

Virginio Brivio – Email: vir.brivio@gmail.com | Cell: 337 1022391

Raffaele Straniero – Email: raffaele.straniero@gmail.com | Cell: 347 5765300