Comunità Montane, Zamperini (Fdi): “560.746 euro alle montagne lombarde, un sostegno per Lecco”

Risorse aggiuntive per servizi, sviluppo e tutela del territorio
“È fondamentale che questi fondi vengano destinati a interventi strategici”
LECCO – Nuove risorse in arrivo per le Comunità montane lombarde. Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Montagna Massimo Sertori, ha stanziato un contributo straordinario di 560.746 euro a integrazione della quota di funzionamento per il 2025.
Il provvedimento si inserisce nel più ampio piano di sostegno alle aree montane, che per il territorio lecchese prevede già 850 mila euro destinati alle Comunità Montane Lario Orientale – Valle San Martino e Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.
Le Comunità montane lecchesi svolgono un ruolo fondamentale nel garantire servizi essenziali ai cittadini delle nostre valli – sottolinea il consigliere regionale e presidente della Commissione Montagna, Giacomo Zamperini – Questo nuovo contributo della Regione, per il quale ringrazio l’assessore Massimo Sertori, rappresenta un passo significativo per sostenere le funzioni in forma associata, migliorare l’efficienza dei servizi e accrescere la qualità della vita nelle aree montane”.
La delibera approvata assegna alle Comunità montane lombarde un contributo straordinario di 560.746 euro, a integrazione dei fondi di funzionamento per il 2025. Per garantire economicità ed efficienza amministrativa, le risorse saranno ripartite secondo gli stessi criteri utilizzati per il Contributo statale regionalizzato alle Gestioni Associate.
“È fondamentale che questi fondi vengano destinati a interventi strategici – conclude Zamperini – come la prevenzione del dissesto idrogeologico, la valorizzazione delle energie rinnovabili e il sostegno alle eccellenze agroalimentari locali”.