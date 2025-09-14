Con Azzuro Donna (FI) un gazebo per la sanità e il sostegno alle donne e agli anziani

Gazebo informativo in Piazza sabato

Iniziativa del settore Azzurro Donna

LECCO – Sabato 13 settembre, nel cuore di Lecco, è stato allestito un gazebo informativo dedicato alla diffusione del piano strategico della sanità promosso da Forza Italia. L’iniziativa ha visto protagoniste le organizzazioni interne al Partito, Azzurro Donna e Seniores, impegnate nella tutela dei diritti e delle esigenze delle donne e

degli anziani.

L’evento ha rappresentato un momento particolarmente importante per la provincia di Lecco: per la prima volta, la neoeletta segretaria provinciale di Azzurro Donna, Anna Panzeri, e la sua vice Katia Tredici — che ricopre anche il ruolo di segretaria cittadina — sono scese in campo per presentarsi ufficialmente alla cittadinanza.

In particolare, hanno voluto rivolgersi alle donne della città, offrendo ascolto e supporto concreto per affrontare le molteplici sfide che ogni donna può incontrare nel suo ruolo di persona, madre, moglie e lavoratrice. Nonostante il meteo avverso, la giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera di grande partecipazione e sinergia tra tutte le anime del Partito coinvolte.

“Sono molto soddisfatto dello spirito di iniziativa e della coesione, collaborazione e dell’ entusiasmo che il settore di Azzurro Donna sta apportando all’Interno del partito anche a livello locale con i recenti ingressi che arricchiscono l’operato del nostro movimento sul territorio con nuove energie e proposte da presentare alla collettività” dichiara il Segretario Provinciale di F.I. Roberto Gagliardi.



La segreteria provinciale di Forza Italia era presente in gran numero; a sostituire la Segretaria Regionale di Azzurro Donna Lombardia Maria Elena Invernizzi,

vicina al gruppo ma impegnata in altre manifestazioni, era fisicamente presente la responsabile della Segreteria Regionale, Rosa Tagliani. Ha partecipato anche la segretaria di Azzurro Donna della provincia di Como, nella persona di Alice Cigardi, con la quale è nato un gemellaggio significativo che rafforza la rete territoriale del movimento.

Il gazebo di Lecco ha segnato il primo passo di un percorso che Azzurro Donna intende portare avanti con determinazione: essere un punto di riferimento per le donne della città e dell’intera provincia lecchese. Il piano d’azione è attualmente in fase di definizione e i prossimi appuntamenti saranno resi noti attraverso tutti i canali di comunicazione.