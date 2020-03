Con la Sinistra Cambia Lecco: “Più attenzione agli anziani e ai dipendenti dell’ospedale”

L’intervento di Con la Sinistra Cambia Lecco sull’emergenza Coronavirus

LECCO – “La nostra città e la nostra provincia si trovano a vivere una situazione senza precedenti. Le nostre vite da qualche tempo sono cambiate per difendere noi stessi ed i nostri cari.

Ciononostante le strutture sanitarie pubbliche sono allo stremo e non reggono più l’arrivo di nuovi pazienti affetti da covid-19 o altre patologie. Purtroppo ci giungono notizie di pazienti rimandati a casa per continuare la cura presso il proprio domicilio anche se positivi al tampone e con altre patologie che ne compromettono la mobilità.

Con “la sinistra Cambia Lecco” chiede che si trovino soluzioni adeguate per non abbandonare presso i propri domicili persone che necessitano di assistenza continua e costante, anche chiedendo agli istituti sanitari privati convenzionati di mettere a disposizione spazi e materiale o prendendo in considerazione la possibilità di attrezzare spazi in città pubblici o privati inutilizzati.

Inoltre il problema coronavirus sta assumendo anche nelle RSA del nostro territorio contorni drammatici. Gli anziani ricoverati sono in genere persone fragili, affette da pluripatologie e per questo più esposti. A ciò si aggiunge il distacco dai parenti che rende ancora più dolorosa la loro permanenza nella struttura. Al di là dei motivi dovuti alla necessità di impedire il progredire del contagio, i dati che vengono riportati dagli organi di informazione denunciano una situazione umanamente intollerabile sia per gli ospiti che per gli operatori. In condizioni di “normalità” il personale è costretto a lavorare con turni da catena di montaggio e con un’organizzazione assistenziale spesso discutibile dovuta anche alla cronica carenza di personale.

A quanto risulta non vengono fatti tamponi né agli operatori né ai pazienti e il risultato è quello che vediamo: troppe persone anziane fragili sono state contagiate e spesso muoiono. E’ fondamentale pretendere che vengano fatti tamponi agli operatori e agli ospiti delle RSA del nostro territorio inoltre il personale deve avere a disposizione tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per questa emergenza. Solo in questo modo sarà possibile contenere il contagio e soprattutto evitare che i nostri anziani continuino a morire”

Con la Sinistra Cambia Lecco