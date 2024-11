Con la Sinistra cambia Lecco risponde alla Lega: “Chi amministra ha il dovere di metterci la faccia”

Il capogruppo Alberto Anghileri attacca il Carroccio

“Accusano il sindaco ma quello che non dicono è che Regione Lombardia, che governano da anni, continua a tagliare risorse per le fasce più deboli”

LECCO – Con La Sinistra Cambia Lecco replica alle critiche mosse dalla Lega, in particolare dalla capogruppo in consiglio comunale Cinzia Bettega, sul primo cittadino, Mauro Gattinoni, accusato di ‘sprecare risorse pubbliche’ per l’inizio della sua campagna elettorale. Il riferimento è al programma ‘Il sindaco risponde’ in onda da ieri su Unica Tv, nel quale Gattinoni risponde alle domande dei cittadini.

“La capogruppo della Lega e un consigliere di Forza Italia accusano il sindaco di sprecare risorse pubbliche. Parliamo di 5.000 euro per avere uno spazio televisivo per rispondere alle domande dei cittadini. “Tutto a norma di legge” si affrettano poi a specificare. In effetti, essendo stata la Lega di Salvini condannata a risarcire 49 milioni allo Stato e Berlusconi condannato per frode fiscale sanno riconoscere le azioni legittime dai reati a colpo d’occhio” dichiara Albergo Anghileri, capogruppo di Con la Sinistra Cambia Lecco, in difesa della maggioranza.

“Quel che non dicono però è che Regione Lombardia, che governano da decenni, continua a tagliare risorse per le fasce più deboli e che il Governo nazionale è il principale sponsor di chi le tasse non le paga: in due anni siamo arrivati al ventesimo condono fiscale. Inoltre, la legge finanziaria attualmente in discussione prevede ulteriori tagli agli enti locali che costringerà tutti i Comuni, a intervenire sui bilanci e, per capirci e per dare il giusto peso alle cose, non parliamo certo di cinquemila euro ma quasi di un milione di euro nei prossimi anni”.

“Certamente l’Amministrazione ha dovuto fare scelte obbligate e impopolari per avere un bilancio in ordine e soprattutto per continuare a garantire ai lecchesi, in particolare modo alle fasce più deboli, servizi di qualità. A invarianza di entrate avremmo di gran lunga preferito ridurre le tasse alle famiglie che fanno più fatica e aumentare molto di più alle fasce di reddito elevate, ma purtroppo la legge non lo consente. Noi comunque siamo convinti che sia un dovere di chi amministra “metterci la faccia” e rispondere in prima persona a donne e uomini che pongono domande. Peraltro, se la memoria non ci inganna, fu il sindaco Bodega (Lega) ad andare per primo in televisione per stabilire un filo diretto con i cittadini” sottolinea Anghileri.

“I due rappresentanti del centrodestra locale, che l’ultima volta che hanno amministrato hanno fatto decadere la loro sindaca consegnando la città al Commissario Prefettizio, accusano l’Amministrazione di fare solo propaganda. Forse dimenticano il nuovo asilo nido, le scuole primarie riqualificate, la Piccola, il lungolago, il Teatro, villa Manzoni, i parchi risistemati, i progetti abitativi per le persone con disabilità e molto altro ancora. Decine di milioni di investimenti per migliorare la nostra bella città”.

“Molto probabilmente si voterà nella primavera del 2026 e toccherà alle donne e agli uomini della nostra città dire la loro sul nostro operato: noi non abbiamo dubbi che tra il nostro “fare” e le continue e sterili chiacchiere del centrodestra nostrano, la scelta non sarà difficile” conclude Anghileri.