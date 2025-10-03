Conferenza dei sindaci del lecchese, Montanelli è il nuovo presidente

Montanelli è stato eletto all’unanimità nella riunione di questa mattina tenutasi nel municipio di Pescate e succede a Dante De Capitani

LECCO – Piergiovanni Montanelli sindaco di Galbiate è il nuovo presidente della Conferenza dei sindaci del lecchese, che riunisce i primi cittadini di Lecco, Pescate, Galbiate, Valmadrera, Malgrate, Civate ed Oliveto Lario.

Montanelli è stato eletto all’unanimità nella riunione di questa mattina tenutasi nel municipio di Pescate e succede a Dante De Capitani che aveva presieduto la Conferenza nell’ultimo periodo. Vicepresidente è il sindaco di Malgrate Michele Peccati mentre segretario il sindaco di Oliveto Lario Federico Gramatica. La presidenza della Conferenza viene conferita a rotazione dei componenti annualmente.

Il primo presidente è stato Antonio Rusconi ex sindaco di Valmadrera.