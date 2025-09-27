Conferenza regionale AVS a Lecco: amministratori uniti per un futuro sostenibile

Sindaci, assessori e consiglieri lombardi si sono incontrati a Lecco per discurete di welfare, energia e mobilità

Nicola Fratoianni ha sottolineato l’incontro come “momento di fusione tra cultura ecologista e sinistra per una visione comune”

LECCO – Si è conclusa a Lecco, negli spazi del Politecnico in via Previati, la 1^ Conferenza regionale delle amministratrici e degli amministratori di Alleanza Verdi Sinistra. Oltre 140 tra assessori, consiglieri e rappresentanti locali lombardi hanno preso parte all’iniziativa, un dato che gli organizzatori definiscono “oltre le più rosee previsioni”.

L’incontro ha segnato un momento di confronto tra i rappresentanti delle aree interne, delle città e dei territori montani della Lombardia, affrontando temi cruciali come welfare, educazione, mobilità sostenibile, energia, spazi pubblici, coesione sociale e strumenti per l’adattamento climatico.

La giornata si è aperta alle 10.00 con i saluti istituzionali di Mauro Guerra, presidente Anci Lombardia, Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, Benedetta Scuderi, europarlamentare AVS collegata dalla Global Sumud Flottilla, e Tino Magni, senatore AVS. A seguire l’introduzione di Devis Dori, deputato e portavoce regionale Europa Verde Lombardia, ed Emanuele Manzoni, responsabile enti locali Sinistra Italiana Lombardia.

Due gli interventi plenari della mattinata: Andrea Membretti, docente di Sociologia del territorio all’Università di Pavia, ha illustrato “I piccoli comuni fanno massa critica: un progetto per aree interne e montane”; Marco Molgora, sindaco e assessore provinciale, ha parlato “A difesa dei beni comuni: aziende partecipate, parchi, economia circolare, energia e mobilità”.

Dalle 11.30 spazio ai tavoli tematici, quattro i filoni di discussione: “Prendersi cura delle comunità locali: welfare, educazione, cultura” con Marco Bruno e Alessandra Fucillo, moderati da Andrea Ladina. “Le città del domani: mobilità, energia, verde pubblico” con Matteo Donadé e Stefano Caserini, moderati da Elena Grandi. “Spazi pubblici e abitare, un laboratorio dell’errore per ripensarli” con Federica Verona, Stefano Salata, Paola Baratelli e Pietro Mezzi. “Se reprimi è già tardi: sicurezza e coesione sociale” con Don Giusto Della Valle, Elisabetta Patelli e Anita Pirovano.

Alle 16.00 la restituzione dei tavoli in plenaria, seguita dalle riflessioni conclusive su tre temi: “Piano Lombardia, l’occasione mancata” con Onorio Rosati; “La relazione tra la Regione e il territorio” con Claudia Mapelli e Giuseppe Canducci; “La salute viene dal territorio” con Donatella Albini.

Gli interventi finali sono stati affidati a Enrico Panini della segreteria nazionale Sinistra Italiana, Marco Boato presidente consiglio federale Europa Verde, Angelo Bonelli co-portavoce nazionale Europa Verde e Nicola Fratoianni segretario nazionale Sinistra Italiana.

Fratoianni, collegato da Roma, ha ribadito: “L’appuntamento di oggi è un’importante occasione dove le culture ecologista e di sinistra si sono incrociate e hanno lavorato assieme per una visione comune della politica e dell’amministrare”.

Angelo Bonelli ha sottolineato: “Il nostro progetto politico sta crescendo nel Paese e insieme sta crescendo una classe dirigente”.

Particolarmente applaudito l’intervento di Benedetta Scuderi dalla Global Sumud Flottilla, con un messaggio centrato su pace e solidarietà internazionale.

Tino Magni, senatore AVS, ha chiuso i lavori di questa prima conferenza regionale che segue, per importanza, la conferenza nazionale di Napoli dello scorso febbraio.