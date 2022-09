Il grande rammarico dell’associazione di categoria lecchese

“A questa enorme mancanza, deve corrispondere una risposta politica ed amministrativa adeguata”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Confesercenti Lecco a margine dell’errore nella presentazione del progetto sul bando regionale dei Distretti.

“Spiace apprendere del grave errore commesso. Abbiamo partecipato a diversi momenti di confronto con l’amministrazione propedeutici alla presentazione del progetto, non solo entrando nel merito di problematiche che avrebbero potuto trovare risposte in un distretto rigenerato da partecipazione e risorse economiche, ma anche indicando strumenti operativi affidabili per portare a casa il risultato sulla base di diverse esperienze in Lombardia. Purtroppo così non è stato ed ora è chiaro che rimangono sul tavolo vari temi posti all’attenzione dell’amministrazione: il supporto economico alle attività, l’allargamento dei confini del distretto, la prospettiva di un rilancio turistico della Città. A questa enorme mancanza, deve corrispondere una risposta politica ed amministrativa adeguata”.