‘Solo’ tre domande di attualità su 25 novembre, area del Bione e palestra della scuola Cesare Battisti

LECCO – Pochi temi nel question time che ha aperto il consiglio comunale di lunedì sera, 23 novembre. La consigliera Veronica Rosa (Fattore Lecco) ha ricordato la ricorrenza del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, chiedendo quali progetti concreti il Comune di Lecco intende mettere in campo per sensibilizzare sul tema e collaborare con le associazioni e le realtà impegnate.

Maria Sacchi (PD) ha chiesto aggiornamenti sulla gara di via Montebello (al momento nessuna domanda, come ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Parolari) e sulla palestra della scuola primaria Cesare Battisti. Terminati gli ultimi collaudi si attendono gli arredi, che dovrebbero arrivare entro la fine di dicembre come spiegato dall’assessore allo Sport Lorella Cesana, la quale tuttavia non ha garantito la possibilità di poterla rendere disponibile agli studenti per il rientro dalle vacanze natalizie.

Infine l’assessore Simone Brigatti ha risposto alle domande della consigliera Renata Zuffi (Ambientalmente Lecco) sul centro del riuso e sui progetti dell’area del Bione (Oasi del Bione e Strategia Clima). “Il centro del riuso sarà pronto il prossimo anno – ha detto Brigatti – ho purtroppo però scoperto che attualmente il Comune di Lecco, pur ente promotore, non rientra tra i 29 comuni aderenti al progetto Ridò, pare manchi della documentazione, la prossima settimana avremo un altro incontro per capire meglio come procedere per aderire. Certo è strano dal momento che Silea avrebbe dovuto invitare tutti i comuni soci”.