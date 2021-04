Conte e i Cinque Stelle, Erba: “Inizia una nuova era, senza rinnegare il passato”

L’incontro virtuale tra Giuseppe Conte e i portavoce dei Cinque Stelle

Il consigliere regionale Erba: “E’ un momento importante, la rigenerazione del Movimento”

LECCO – Ieri sera l’ex premier Giuseppe Conte ha incontrato per la prima volta in diretta streaming tutti i principali portavoce pentastellati: europarlamentari, deputati, senatori, consiglieri regionali e sindaci. Per l’occasione è stato presentato il nuovo progetto del MoVimento 5 Stelle, guidato proprio dall’ex Presidente del Consiglio.

Questo il commento di Raffaele Erba, consigliere regionale del M5S che ha partecipato all’incontro: “E’ stato un momento importante dove, attraverso un’assemblea allargata, sono stati descritti gli obiettivi per rifondare il Movimento. Un maggior coinvolgimento della società civile, un rafforzamento della struttura organizzativa, un confronto continuo con le realtà estere e una scuola politica permanente. Sono questi i principali pilastri su cui vogliamo ricostruire e rilanciare il MoVimento 5 Stelle”.

“Tutto ciò senza dimenticare le radici intransigenti sulla questione morale politica. Da ieri è iniziata una nuova era per il MoVimento 5 Stelle, sempre nel rispetto del mandato dei nostri elettori”.

“Come ha osservato l’ex Presidente del Consiglio, questa non è un’operazione di restyling o di marketing politico ma un’opera coraggiosa di rigenerazione del MoVimento senza rinnegare il passato. È bello vedere il cresce entusiasmo per questo rinnovato percorso politico, sempre imperniato sulla partecipazione popolare e democratica”, conclude Erba.