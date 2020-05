Conte firma l’ultimo Dpcm, dal 15 giugno sì a centri estivi, cinema e teatri

Pubblicato il decreto del Governo sulle riaperture

Metro di distanza tra clienti nelle attività, sì alle manifestazioni se ‘statiche’. Dal 15 giugno aprono teatri, cinema e centri estivi

ROMA – E’ stato pubblicato nel pomeriggio di domenica l’ultimo Dpcm del Governo che arriva il giorno prima della ripartenza delle attività commerciali e di servizi alla persona.

Il testo è frutto di una lunga trattativa con le Regioni che si è conclusa in tarda notte. Nel documento è confermata la regola del distanziamento di un metro tra utenti dei negozi, locali e attività di servizio alla persona, un parametro inferiore rispetto a quello indicato inizialmente dall’Inail.

Il decreto apre alla possibilità di organizzare i centri estivi per i ragazzi dal 15 giugno, dando delle linee guida da seguire, e consente di nuovo le manifestazioni pubbliche purché in forma “statica”, mantenendo le distanze sociali.

Il 15 giugno riapriranno anche teatri e cinema con un numero massimo di mille spettatori negli spazi all’aperto e di 200 nei luoghi chiusi. Le Regioni potranno decidere comunque di prolungare le chiusure se necessario.

Rimandata alle Regioni anche la gestione della sicurezza sulle spiagge dove dovrà essere garantito anche qui il distanziamento di almeno un metro di distanza tra i bagnanti.

Negli allegati al decreto anche le regole per gli spostamenti all’estero (possibili dal 3 giugno) per i luoghi di culto, per gli ambiti di lavoro e per il settore dei trasporti.

QUI I TESTI INTEGRALI

DPCM 17.05.2020 firmato

allegati definitivi DPCM 17.05.2020

