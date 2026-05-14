Contrasto alle mafie e legalità: Gattinoni aderisce all’appello di Avviso Pubblico

Il sindaco di Lecco richiama il ruolo degli enti locali nel contrasto alla criminalità organizzata

Gattinoni: “La legalità non si delega: si costruisce insieme”

LECCO – Trasparenza amministrativa, contrasto alle mafie e cultura della legalità come punti centrali dell’azione politica e amministrativa. È su questi temi che il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha annunciato l’adesione all’appello promosso da Avviso Pubblico in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

“Condivido pienamente l’appello di Avviso Pubblico, realtà cui il Comune di Lecco è associato da diversi anni – dichiara Mauro Gattinoni –. La legalità non è una parola da usare solo nelle ricorrenze, ma un metodo quotidiano di governo: significa trasparenza negli atti, attenzione agli appalti, collaborazione con le istituzioni competenti, educazione civica e rifiuto netto di ogni ambiguità nei rapporti pubblici e politici“.

Nel richiamare il percorso avviato negli ultimi anni dal Comune di Lecco, il sindaco ha ricordato alcune delle iniziative promosse sul territorio, a partire dalla costituzione della Commissione consiliare antimafia, che – sottolinea – “dovrà essere convocata con maggiore continuità e animata con più forza anche nel prossimo mandato”. Tra i progetti citati anche il rinnovo della convenzione per la gestione dell’ex pizzeria Wall Street, il sostegno al percorso che ha portato alla nuova gestione di Fiore e il supporto alle attività de Il Giglio, entrambi ex beni confiscati restituiti alla comunità.

Gattinoni ha inoltre richiamato le celebrazioni del 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, e il progetto di via Bainsizza 48, dove un immobile confiscato alla criminalità organizzata è stato riconvertito, in collaborazione con ASST Lecco, in alloggio temporaneo a canone calmierato destinato al personale sanitario.

“È un segno molto concreto – prosegue il sindaco – di ciò che significa trasformare un bene nato dentro una storia di illegalità in uno spazio di accoglienza, servizio e cura per la comunità”.

Nel suo intervento il primo cittadino ha evidenziato anche come le mafie cerchino oggi spazio “nell’economia legale, nelle fragilità sociali, nella disponibilità di denaro e relazioni”, sottolineando il ruolo degli enti locali come primo presidio attraverso controlli, correttezza amministrativa, formazione e riutilizzo sociale dei beni confiscati.

Per Gattinoni, l’appello di Avviso Pubblico richiama infine la necessità di rafforzare il lavoro culturale e formativo sul tema della legalità: “Dobbiamo fare ancora di più per sensibilizzare la cittadinanza, a partire dai più piccoli ma non solo. In questo il contributo di Avviso Pubblico, di Libera e di tutte le realtà impegnate sul territorio è prezioso. La legalità non si delega: si costruisce insieme, nelle scuole, nei quartieri, nelle associazioni, dentro le istituzioni. Continueremo a fare la nostra parte perché Lecco sia una città libera, trasparente e impermeabile a ogni forma di illegalità”.