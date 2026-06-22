Convocato il primo consiglio comunale dell’amministrazione Boscagli

La seduta si terrà lunedì prossimo, 29 giugno
LECCO – È stato convocato per lunedì prossimo, 29 giugno, il primo Consiglio comunale della nuova amministrazione guidata dal sindaco di Lecco, Filippo Boscagli, eletto al ballottaggio delle elezioni amministrative del 2026.
La seduta segnerà l’avvio ufficiale del nuovo mandato amministrativo e sarà dedicata ai principali adempimenti previsti dalla normativa dopo l’insediamento del nuovo Consiglio comunale.
Tra i punti all’ordine del giorno figurano la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco e la comunicazione delle linee programmatiche che guideranno l’azione amministrativa nei prossimi anni. In programma anche la nomina del presidente del Consiglio Comunale, della Commissione elettorale comunale e della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.
Venerdì 19 giugno, il sindaco Filippo Boscagli ha inoltre presentato la nuova giunta comunale, delineando la squadra di assessori che lo affiancherà nel governo della città e dando ufficialmente il via alla nuova esperienza amministrativa a Palazzo Bovara.
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