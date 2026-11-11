Copertura telefonica nelle gallerie della SS36, presenti ancora disservizi

Il consigliere regionale Giacomo Zamperini (FDI) chiede verifiche: “La sicurezza è prioritaria”

LECCO – Verificare e risolvere le criticità di copertura telefonica ancora segnalate nelle gallerie della SS36, soprattutto tra Lecco e Colico, affinché gli interventi realizzati si traducano in un servizio stabile per gli utenti. È la richiesta di Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Montagna, a seguito della risposta dell’assessorato alle Infrastrutture e Opere pubbliche alla sua interrogazione sulla connettività lungo la Statale.

“Ringrazio l’assessore Claudia Terzi per il lavoro di coordinamento svolto e per la disponibilità a promuovere ulteriori verifiche – evidenzia Zamperini – perché il punto è garantire che gli automobilisti possano effettivamente comunicare quando ne hanno bisogno. Se persistono tratti nei quali il cellulare non funziona, occorre individuare le cause e intervenire insieme ad ANAS e agli operatori”.

Nella risposta, l’assessorato ha ricostruito il percorso avviato con ANAS, ANCI e Unione Province Lombarde e proseguito, per SS36 e SS38, nell’ambito di un tavolo coordinato dal Prefetto di Sondrio anche in vista delle Olimpiadi. Per la rete radio riservata ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, ANAS ha completato gli interventi sulla SS38 e, sulla SS36, nelle gallerie Monte Barro, Valsassina e San Martino. Sono invece in corso di completamento gli ultimi lavori nella galleria Monte Piazzo.

“Il potenziamento delle comunicazioni a disposizione dei soccorritori è un risultato importante. Resta però distinta la necessità di assicurare la copertura della telefonia mobile per i cittadini – precisa il consigliere – perché, in caso di incidente, guasto o incendio, poter chiedere aiuto tempestivamente è fondamentale. La sicurezza di chi percorre la SS36 non può essere affidata alla fortuna”.

Per quanto riguarda la telefonia mobile, gli interventi dipendono da accordi commerciali tra operatori privati e dalle concessioni rilasciate da ANAS. Secondo quanto riferito dall’assessorato sulla base delle informazioni acquisite da ANAS, gli interventi degli operatori risultano completati e le concessioni rilasciate già prima dell’evento olimpico, fatta salva la presenza di eventuali disservizi puntuali. Regione Lombardia ha confermato la disponibilità ad attivarsi per promuovere ulteriori verifiche.

“Partiamo da questa disponibilità per fare chiarezza sulle criticità ancora presenti tra Lecco e Colico. L’eredità delle Olimpiadi deve essere un servizio concreto e duraturo per il Lecchese, l’Alto Lago e la Valtellina. La SS36 è percorsa ogni giorno da migliaia di lavoratori, residenti e turisti: la continuità della copertura telefonica deve essere una priorità”.