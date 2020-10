Coronavirus. Crescono i contagi, il Governo pensa a nuove regole

Un nuovo Dpcm potrebbe arrivare nei prossimi giorni

Mascherine anche all’aperto ed esercito impegnato nei controlli

LECCO – La curva dei contagi è tornata a crescere in maniera preoccupante. Anche in Lombardia gli ultimi dati parlano chiaro: il virus ha ripreso la sua corsa. A livello nazionale, ieri, si è sfiorata la soglia dei 3.000 casi giornalieri riportandoci con la mente ai mesi del lockdown.

Il Governo da un lato pare voglia escludere la strada di nuovi lockdown generalizzati, ma dall’altro sta approntando nuove contromisure per evitare la crescita di quei numeri che tanto fanno preoccupare. Un nuovo Decreto a firma del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe arrivare nei prossimi giorni, probabilmente entro il 7 ottobre.

Mascherine all’aperto

Tra le muove regole potrebbe esserci quella dell’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto su tutto il territorio nazionale. Il Consiglio dei Ministri sta valutando questa ipotesi anche perché diverse Regioni hanno già emesso ordinanze per chiedere ai cittadini di coprire naso e bocca.

Coprifuoco per i locali

Se il trend dei contagi continuasse a salire è verosimile che il Governo possa prendere in esame, oltre a nuove limitazioni in zone circoscritte del Paese per spegnere eventuali nuovi focolai, misure per anticipare la chiusura dei locali e fare in modo che la movida non si trasformi in un pericoloso veicolo per la trasmissione del virus.

Esercito impegnato nei controlli

Al momento non c’è ancora nessuna decisione ufficiale. Ovviamente continuano a valere l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, il lavaggio frequente delle mani, la distanza di sicurezza e il divieto di assembramento. Come accaduto nei mesi dell’emergenza il Governo ha previsto l’impiego dei soldati dell’operazione “Strade sicure” per effettuare i controlli.