Cultura in Lombardia: la Regione stanzia 18 milioni di euro

Il 4 maggio apre il bando dei “Progetti integrati della cultura 2026-2029”

Zamperini: “Finanziamenti per valorizzare l’identità del territorio lecchese, dai luoghi manzoniani al patrimonio di laghi e monti”

LECCO – Regione Lombardia stanzia 18 milioni di euro per il bando “Progetti integrati della cultura 2026-2029”, finalizzato al finanziamento di interventi di restauro, recupero e rifunzionalizzazione di immobili pubblici a destinazione culturale. Le domande potranno essere presentate a partire dal 4 maggio sulla piattaforma regionale “Bandi e Servizi”.

La misura è rivolta agli enti pubblici lombardi, anche in partenariato, e prevede un contributo regionale fino al 50% del costo dei progetti, con finanziamenti compresi tra 500.000 euro e 1 milione di euro. I progetti dovranno integrare gli interventi strutturali con attività e servizi culturali sostenibili, favorendo la creazione di reti territoriali e partenariati, anche pubblico-privati, in grado di rafforzare l’attrattività dei territori.

Il bando si inserisce nell’accordo tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, che prevede un ulteriore stanziamento di 3,5 milioni di euro, oltre a un servizio di accompagnamento alla definizione e attuazione dei Piani di valorizzazione, con l’obiettivo di sostenere la qualità e la sostenibilità dei progetti nel tempo.

“Questo bando rappresenta un’occasione concreta per rafforzare l’identità culturale del Lecchese, valorizzando un patrimonio unico che va dai luoghi dei Promessi Sposi alle testimonianze leonardesche, fino agli scenari dei laghi e delle montagne che caratterizzano il nostro territorio”, dichiara Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Per il nostro territorio investire sulla cultura significa mettere a sistema storia, paesaggio e identità, costruendo percorsi capaci di generare sviluppo e nuove opportunità per le comunità locali. Ringrazio l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso per il lavoro svolto e per aver promosso una misura che consente ai territori di valorizzare concretamente il proprio patrimonio culturale”, conclude Zamperini.