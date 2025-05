Dal 5 al 15 giugno la Festa dell’Unità al Circolo Libero Pensiero

Dieci giorni di eventi e dibattiti, ma anche buon cibo, momenti di convivialità, spettacoli e buona musica

Attesi gli interventi di Graziano Del Rio, Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini e Nicola Zingaretti

LECCO – Anche quest’anno dal 5 al 15 giugno presso il Circolo Libero Pensiero di Rancio si svolgerà la Festa de l’Unità di Lecco.

“Portiamo avanti questa tradizione che segna l’inizio dell’impegno di tante e tanti volontari iscritti e simpatizzanti per l’organizzazione e la gestione di quello che rappresenta un importante momento di condivisione, partecipazione e riflessione – ha detto il segretario cittadino Fausto Crimella -. La nostra comunità politica ha sempre più bisogno di occasioni come queste, per riflettere insieme su quel che accade intorno a noi, sul territorio e nel mondo. L’impegno è tanto, ma anche questo significa far parte di una comunità politica: dedicare tempo, passione e una parte di sé agli altri, alla comunità, a idee e valori che vanno a beneficio di tutte e tutti”.

L’inaugurazione si terrà giovedì 5 giugno ore 21 con Graziano Del Rio per un confronto su “Ricostruire la comunità: il ruolo del terzo settore e le proposte del Partito Democratico”. Venerdì 6 giugno serata dedicata ai referendum dell’8-9 giugno. Lunedì 9 giugno Gianni Cuperlo inaugurerà la mostra su Enrico Berlinguer. Mercoledì 11 giugno incontro con il sindaco Mauro Gattinoni, assessori e consiglieri del Comune di Lecco. Venerdì 13 giugno si parla di “Europa al bivio tra pace, competitività & lavoro” con Stefano Bonaccini. Sabato 14 giugno serata dedicato a “Giovani, casa & lavoro. A che punto siamo?” con Nicola Zingaretti.

Un programma che prevede dieci giorni di eventi e dibattiti per promuovere occasioni di confronto e elaborazione politica ma non mancheranno oltre al buon cibo, momenti di convivialità, spettacoli e buona musica.