Dalla Lega Giovani uova di cioccolato per i bambini ricoverati in pediatria

Un gesto di solidarietà in occasione delle festività pasquali

LECCO – Una delegazione della Lega Giovani di Lecco ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” con un gesto di solidarietà in occasione delle festività pasquali. I giovani militanti hanno donato uova di Pasqua ai bambini ricoverati, regalando sorrisi e momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

“Abbiamo voluto offrire un piccolo gesto di vicinanza e affetto ai bambini che stanno attraversando un momento delicato della loro vita – ha dichiarato Andrea Bettega, coordinatore provinciale della Lega Giovani di Lecco – È stato emozionante vedere i loro sorrisi e percepire la gratitudine del personale sanitario, che ogni giorno svolge un lavoro straordinario con dedizione e umanità”.

Alla visita hanno preso parte anche il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza e il segretario provinciale della Lega di Lecco Daniele Butti, che hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza del coinvolgimento dei giovani nella promozione di valori come la solidarietà e l’attenzione verso il prossimo.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Direttore Generale dell’ASST Lecco, Marco Trivelli, e alla coordinatrice del reparto di Pediatria, Deborah Pirovano, per la calorosa accoglienza e la disponibilità dimostrata.

“Continueremo a promuovere iniziative che uniscano l’impegno politico a una profonda attenzione per il territorio e per le persone che lo vivono – ha concluso Bettega – La politica deve essere anche una presenza concreta, soprattutto nei luoghi in cui c’è più bisogno”.