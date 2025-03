Dalla Regione 2 milioni di euro per sostenere lo sport lombardo

Risorse suddivise tra ASD, SSD e Comitati sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP, con attenzione al settore paralimpico

Mauro Piazza sottolinea l’importanza dello sport per il territorio e ringrazia il Sottosegretario Federica Picchi per il supporto alla misura

MILANO – Regione Lombardia stanzia 2 milioni di euro per il sostegno delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), Comitati e Delegazioni degli organismi sportivi. Lo annuncia il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia Mauro Piazza, sottolineando l’importanza di questa misura per il tessuto sportivo locale.

“La Giunta regionale ha approvato la concessione di 2 milioni di euro a sostegno dell’attività ordinaria del sistema sportivo lombardo, in particolare delle attività delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), Comitati e Delegazioni degli organismi sportivi” ha dichiarato Piazza.

Le risorse verranno distribuite in due linee di intervento: 1,8 milioni di euro saranno destinati alle ASD/SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e affiliate a organismi riconosciuti da CONI o CIP, con una riserva del 10% per le associazioni che comprendono sezioni o discipline paralimpiche. I restanti 200 mila euro saranno assegnati ai Comitati e Delegazioni di FSN, DSA, EPS e FSP, DSP, FSNP, DSAP riconosciute da CONI o CIP.

Le spese ammissibili a finanziamento riguarderanno il periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024, coprendo i costi legati all’attività ordinaria delle realtà sportive lombarde.

“Con l’approvazione di questa misura, che fornirà un supporto concreto per le attività quotidiane di queste realtà sportive, Regione Lombardia conferma il proprio impegno per il sostegno all’intero movimento sportivo – ha aggiunto Piazza – Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche sono il cuore pulsante del movimento sportivo locale e, attraverso queste risorse, vogliamo sostenere e valorizzare il loro ruolo fondamentale nella promozione e diffusione della pratica sportiva”.

L’intervento regionale non si limita solo al sostegno economico, ma riconosce il valore sociale dello sport come strumento di benessere e aggregazione. “Questo significativo provvedimento, che mette al centro lo sport come elemento di benessere e coesione sociale, sostiene la rete e l’offerta sportiva e valorizza i soggetti attivi che ogni giorno si impegnano con passione per promuovere lo sport e i suoi valori” ha sottolineato Piazza.

Il Sottosegretario ha infine espresso il proprio ringraziamento per il lavoro svolto da Federica Picchi, Sottosegretario con delega Sport e Giovani: “Ringrazio il Sottosegretario con delega Sport e Giovani Federica Picchi per aver dimostrato una grande attenzione allo sport con questo strumento di sostegno concreto delle attività ordinarie e la promozione dello sport a livello locale, che da sempre ricopre un ruolo sociale fondamentale per il tessuto sociale e per la crescita dei giovani”.

Con questo intervento, Regione Lombardia conferma il proprio sostegno alle associazioni sportive, pilastri fondamentali per la crescita dei giovani e la diffusione della cultura sportiva nel territorio.