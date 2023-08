Dalla Regione 4,2 milioni per sostenere Comunità montane e Unioni di comuni

Il finanziamento per la gestione efficiente dei servizi comunali

Approvata l’intesa con Anci e Uncem Lombardia per il 2023

MILANO – La giunta regionale, su proposta di Massimo Sertori, assessore a Enti locali e Montagna, ha dato il via libera allo schema d’intesa tra Regione Lombardia, Anci Lombardia e Uncem Lombardia, per il riparto della quota assegnata dallo Stato a Regione per l’associazionismo comunale.

“Con questo atto – spiega Massimo Sertori – stabiliamo termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande di un contributo fondamentale a sostegno dell’associazionismo comunale e di una gestione efficace ed efficiente dei servizi comunali esercitata da Unioni e dalle Comunità Montane”. “Grazie alle risorse messe a disposizione – continua Sertori – promuoviamo la collaborazione con gli enti locali lombardi e proseguiamo l’importante lavoro di valorizzazione delle comunità montane, dei piccoli comuni situati in montagna o in zone svantaggiate“.

Il contributo ordinario statale regionalizzato per l’anno 2023 è così ripartito: il 69,86% alle Unioni di Comuni lombarde, pari a 2.928.255,61 euro; il 30,14% alle Comunità Montane e alle Unioni di Comuni non iscritte al Registro delle Unioni di comuni Lombarde, pari a 1.263.349 euro.