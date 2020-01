Dalla regione oltre 800 mila euro alle comunità montane lecchesi

Interventi a favore dei territori montani e del loro sviluppo sostenibile

Confermato lo stesso contributo messo a disposizione dalla Regione lo scorso anno

LECCO – Uno stanziamento di 10,5 milioni di euro per sostenere le attività per il 2020 delle 23 comunità montane lombarde tra cui troviamo anche le Comunità Montante Lario Orientale – Valle San Martino e Valsassina Valvarrone Val d’Esino e riviera. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori.

Risorse per funzioni e esigenze territoriali

“Con questo provvedimento – spiega Sertori – abbiamo confermato lo stesso contributo messo a disposizione dalla Regione lo scorso anno e definito il riparto del finanziamento per l’anno corrente ad ogni singola comunità montana, tenendo conto delle esigenze territoriali alle quali le Comunità devono far fronte”.

Interventi per sviluppo e tutela montagna

“Si tratta di importanti risorse – ha continuato l’assessore – che permetteranno di erogare i servizi conferiti dalla Regione Lombardia e di attuare interventi a favore dei territori montani e del loro sviluppo sostenibile. E’ prevista l’assegnazione di una prima parte del contributo, pari a 8,4 milioni e un successivo saldo di 2,1 milioni che verrà erogato entro il mese di novembre 2020. Nonostante i continui tagli praticati dal Governo centrale, l’attenzione di Regione Lombardia verso le nostre montagne viene riaffermata garantendo risorse per la manutenzione territoriale e attenuare il fenomeno dello spopolamento non snaturando le caratteristiche, obiettivi prioritari delle politiche regionali per le nostre montagne”.

Il presidente delle Comunità montane lombarde: dalla Regione attenzione costante

“Ringrazio Regione Lombardia per la costante attenzione verso le criticità dei territori montani. Grazie a queste risorse – ha commentato il presidente Tiziano Maffezzini – le Comunità montane potranno portare avanti politiche di sviluppo e di salvaguardia del territorio e delle comunità che lo abitano”.

Le Comunità montane beneficiarie e gli importi destinati