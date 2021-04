Boscagli: “La politica dibatte della Super Lega quando dovrebbe valorizzare le proprie strutture”

Valsecchi: “Il Comune non risponde alle società sportive e spende un milione di euro per una club house al Bione”

LECCO – Nella giornata in cui la nascita della ‘Super Lega’ è stata sulla bocca di tutti, anche in Consiglio Comunale a Lecco l’argomento ha fatto capolino per uno spunto di riflessione, portato dal consigliere Filippo Boscagli:

“Quello che ha lasciato stupiti è la modalità con cui si è sbilanciata la politica trattando la vicenda, come se le istituzioni calcistiche fossero fondamentali per la vita democratica, come se fossero una novità le logiche di mercato che caratterizzano il mondo del calcio ormai da decenni – ha sottolineato il consigliere di Lecco Ideale – non ha senso che la politica dibatta su un modello sportivo, se poi non è in grado di valorizzare le strutture sportive e le realtà dell’associazionismo sportivo. Su questo dovrebbe concentrarsi”.

Il riferimento del consigliere di centrodestra è anche agli impianti di ‘casa nostra’ e il suo intervento ha seguito quello di Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) che ha richiamato l’amministrazione comunale sul tema dello sport:

“I presidenti delle associazioni sportive che ho avuto modo di incontrare lamentano di essere trascurati, se non ignorati – ha spiegato il consigliere – oltre a lamentare l’aumento dei canoni di utilizzo del Bione, dicono di non aver ricevuto risposta alle mail nelle quali chiedevano informazioni sull’utilizzo di palestre e impianti comunali. Mi chiedo che tavoli di confronto vogliate aprire se poi si ignorano addirittura le loro mail?”.

Sugli interventi previsti per il centro sportivo, presentati nei giorni scorsi (vedi l’articolo), Valsecchi ha incalzato la maggioranza: “Anziché seguire i consigli di Finlombarda e quindi arricchire la parte fredda degli impianti, affinché il bando di gara per la riqualificazione del centro abbia successo, andrete a spendere un milione di euro per una club house e per una ‘pistarella’ indoor. Non vi state preparando per il project financing, state trasformando il centro sportivo in un centro studi che useremo per gli aperitivi istituzionali, visto che i giovani atleti andranno altrove ad allenarsi”.