Danni da fauna selvatica: regione e provincia in prima linea per sicurezza e agricoltura

Risarcimenti agli agricoltori e misure rafforzate per la sicurezza sulle strade

“Il nostro impegno per la sicurezza dei cittadini è totale”

LECCO – Sono stati stanziati 2,4 milioni di euro per risarcire integralmente quasi mille domande di indennizzo presentate dalle aziende per i danni causati dalla fauna selvatica nel 2025, a conferma dell’impegno di Regione Lombardia a sostegno del settore agricolo. In provincia di Lecco, cinque aziende hanno ricevuto un rimborso complessivo di 6.500 euro.

Un tema sempre più urgente: il 1° dicembre, sulla SS36, un Suv ha investito un branco di cinghiali, provocando gravi disagi al traffico e sfiorando l’ennesima tragedia.

“Si tratta di un problema serio e sempre crescente, generato soprattutto da specie come cinghiali, altri ungulati, piccioni e corvidi e, in generale, da animali in grado di compromettere raccolti e pascoli – commenta il Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia, Giacomo Zamperini – I danni da fauna si traducono in meno raccolto, più costi, più incertezza. Regione Lombardia non lascia soli gli agricoltori e continua con il suo impegno sul tema della gestione e del contenimento della fauna selvatica, finalmente anche con riguardo ai lupi”.

“Come Provincia di Lecco siamo impegnati ad applicare in modo rigoroso tutti i piani regionali, e la Polizia Provinciale ha già intensificato i controlli nell’area per evitare ulteriori rischi – prosegue il Consigliere Provinciale di Lecco con delega alla Polizia Provinciale, Simone Brigatti – Continueremo a collaborare con Regione Lombardia per potenziare le risorse e gli strumenti a disposizione della Polizia Provinciale, così da rendere ancora più efficaci i controlli sulla fauna selvatica e garantire interventi uniformi su tutto il territorio regionale”.

“Esprimiamo vicinanza alle persone coinvolte nel sinistro e ribadiamo che, pur lavorando con risorse limitate, il nostro impegno per la sicurezza dei cittadini è totale. Un ringraziamento all’Assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi per la determinazione con cui sostiene queste misure e alla Polizia Provinciale di Lecco, sempre in prima linea nelle attività di monitoraggio, controllo e intervento sulla fauna selvatica, fondamentale per garantire sicurezza, prevenzione e supporto al territorio” concludono Giacomo Zamperini e Simone Brigatti.