Debora Piazza (Lega) Responsabile Regionale del “Dipartimento per il benessere degli animali”

Soddisfazione da parte del comitato provinciale

LECCO – La Lega Provinciale di Lecco comunica che Debora Piazza è stata Nominata Responsabile Regionale Lega Salvini Premier del “Dipartimento per il benessere degli animali” dal Segretario Regionale On. Massimiliano Romeo.

“Ringrazio per questo il Segretario Regionale On. Massimiliano Romeo per la fiducia accordatami, il Segretario Provinciale Butti Daniele per avermi sostenuta in questi anni su questo tema di cui già mi occupavo a carattere Provinciale. Sono pronta ad una proficua collaborazione con il Capo del Dipartimento Nazionale On. Manfredi Potenti a cui vanno i miei saluti. La tutela ed il benessere degli animali non è una tematica di secondo livello, anzi la sensibilità a questo argomento è sempre più sentita e vissuta nel quotidiano”.

Felice per questa Nomina si dichiara il Segretario Provinciale della Lega Salvini Premier Daniele Butti: “Il lavoro profuso da Debora in questi anni, già Responsanile del dipartimento a livello Provinciale è stato ottimo ed evidentemente apprezzato. La La tutela e il benessere animale rappresentano oggi un pilastro fondamentale di una società civile e consapevole.

In Italia, questo tema ha assunto crescente importanza sia a livello normativo sia culturale, riconoscendo gli animali non più come semplici “beni”, ma come esseri senzienti, capaci di provare dolore, emozioni e affetti.”