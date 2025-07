Deleghe Durante, Appello per Lecco: “Non è stata rispettata la parità di genere in Giunta”

Il consigliere Corrado Valsecchi ha sottoposto la vicenda alla Commissione Pari Opportunità

L’amministrazione: “Garantiremo la rappresentanza femminile nei tempi dovuti”

LECCO – Il consigliere comunale di “Appello per Lecco” Corrado Valsecchi è intervenuto nei giorni scorsi sulla questione della rappresentanza di genere all’interno dell’esecutivo cittadino, dopo le dimissioni dell’assessore Alessandra Durante a seguito dei noti fatti di cronaca.

Valsecchi ha formalizzato la propria preoccupazione con un intervento istituzionale e ha sottoposto la vicenda anche alla Commissione Pari Opportunità, trasmettendo una missiva in cui ha evidenziato come la redistribuzione delle deleghe dell’ex assessore – passate provvisoriamente a tre assessori uomini – violerebbe quanto previsto dalla normativa nazionale. “La legge è chiara e inequivocabile: bisogna garantire il 40% della rappresentanza della minoranza maschile o femminile all’interno della Giunta”, ha sottolineato il consigliere, rimarcando l’impossibilità di procedere senza rispettare tale principio.

La presidente della Commissione Pari Opportunità ha confermato di aver già affrontato la questione con il Sindaco e ha assicurato che si sta lavorando per individuare una soluzione adeguata, evidentemente tramite la nomina di una donna in Giunta, così da rimuovere quello che Valsecchi ha definito “un errore inopportuno di valutazione”.

Non si è fatta attendere la replica del Comune di Lecco che, attraverso una nota, ha ricordato come la rappresentanza di genere fosse stata garantita pienamente al momento della nomina dell’esecutivo nel 2020, in ottemperanza al comma 137 della legge n. 56/2014. “A fronte di una condizione inattesa e sopravvenuta – ha precisato l’Amministrazione – è opportuno sottolineare che sia l’esecutivo sia gli atti da esso prodotti devono considerarsi leciti e legittimi. Il venir meno di un assessore non comporta infatti l’interruzione dell’esercizio delle funzioni politico-amministrative”.

Il Comune ha comunque ribadito l’intenzione del Sindaco di riportare l’equilibrio indicato dalla normativa nazionale, compatibilmente con i tempi e le modalità necessarie per individuare una nuova figura a meno di dieci mesi dalla tornata elettorale. Della situazione è stata informata anche la Prefettura di Lecco, a cui il Sindaco ha trasmesso formale comunicazione.