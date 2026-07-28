Devianza giovanile e sicurezza nel Lecchese, Forza Italia rilancia l’imputabilità a 13 anni

La proposta di legge punta ad abbassare la soglia dell’imputabilità penale

Sottolineata la necessità di affiancare scuola, famiglie, servizi sociali e Forze dell’Ordine con nuovi strumenti di intervento

LECCO – Dagli episodi di vandalismo nei centri urbani alle aggressioni nelle stazioni ferroviarie, passando per fenomeni di microcriminalità nelle piazze: anche nel Lecchese torna al centro del dibattito il tema della devianza giovanile e dell’abbassamento dell’età degli autori di alcuni reati.

Secondo Forza Italia Lecco, il fenomeno evidenzia una criticità sempre più evidente: il coinvolgimento di ragazzi anche al di sotto dei 14 anni, fascia nella quale l’attuale normativa italiana non prevede l’imputabilità penale.

Su questo tema interviene la segreteria provinciale del partito, rilanciando la proposta di legge presentata alla Camera a prima firma dell’onorevole Marta Fascina (Forza Italia), che punta ad abbassare la soglia dell’imputabilità da 14 a 13 anni. Forza Italia sottolinea come il primo livello di intervento debba rimanere quello educativo, attraverso il ruolo della scuola e delle famiglie.

“Il primo e fondamentale pilastro deve rimanere sempre l’educazione, a partire dal lavoro straordinario che gli insegnanti svolgono ogni giorno nelle nostre scuole per trasmettere il senso civico – dichiara la segreteria provinciale di Forza Italia Lecco –. Quando però il percorso educativo scolastico e familiare si interrompe e sfocia nella devianza, abbiamo il dovere di tutelare il prossimo, il decoro delle nostre città e l’ambiente che ci circonda”.

Secondo il partito, in alcuni casi gli strumenti attualmente disponibili non sarebbero sufficienti per intervenire in modo tempestivo.

Viene richiamata anche la situazione legata alla sicurezza sul territorio, con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie e agli spazi pubblici: “Dalla stazione di Lecco alle tratte ferroviarie provinciali, fino ai centri urbani del territorio, gli episodi di aggressione e microcriminalità vedono spesso protagonisti ragazzi di 12 o 13 anni che agiscono nella certezza di non andare incontro a conseguenze reali”.

Il partito evidenzia come Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale operino quotidianamente per garantire sicurezza, ma possano trovarsi davanti a situazioni complesse quando gli autori degli episodi sono minori non imputabili.

Forza Italia chiarisce che l’obiettivo della proposta non sarebbe un approccio esclusivamente repressivo, ma l’introduzione di strumenti capaci di responsabilizzare i giovani coinvolti.

“Abbassare la soglia dell’imputabilità a 13 anni, accertando caso per caso la capacità di intendere e di volere, non significa spalancare le porte del carcere ai ragazzini – precisa la segreteria provinciale – ma permettere al Giudice per i Minorenni di attivare strumenti rieducativi reali e prescrittivi, come la messa alla prova, i percorsi di recupero e i lavori di pubblica utilità”.

Secondo il partito, un intervento normativo più incisivo potrebbe rappresentare un supporto anche per i servizi sociali dei Comuni, chiamati a gestire situazioni di disagio e fragilità giovanile.

La nota di Forza Italia Lecco conclude ribadendo la necessità di un confronto tra istituzioni, scuola, famiglie, operatori sociali e forze di sicurezza.

“La sicurezza delle nostre comunità e il futuro dei nostri giovani non sono temi di parte, ma priorità reali del territorio lecchese – conclude il partito –. Lasciare un tredicenne nella convinzione che le proprie azioni non abbiano conseguenze non è garantismo, è abbandono”.