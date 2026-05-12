“Di fronte ai conflitti”, confronto con Cecilia Strada e Rachele Scarpa su diritti, migrazioni e politica internazionale

Partecipato incontro a Lecco con l’eurodeputata e la deputata del Partito Democratico insieme ai Giovani Democratici e al segretario cittadino Fausto Crimella

Al centro del dibattito le guerre internazionali, le ricadute sociali sul territorio e il contrasto a odio e discriminazioni

LECCO – Partecipazione numerosa ieri sera al Circolo Libero Pensiero di Rancio per l’incontro pubblico dal titolo “Di fronte ai conflitti: cosa può fare la politica?”, promosso come momento di approfondimento sulle crisi internazionali e sulle loro ricadute sociali a livello locale.

Protagoniste della serata l’eurodeputata Cecilia Strada e la deputata Rachele Scarpa, intervenute in dialogo con il segretario regionale dei Giovani Democratici Pietro Radaelli e il segretario cittadino del Partito Democratico Fausto Crimella.

Nel corso dell’incontro il confronto si è concentrato sui principali scenari internazionali, dal Medio Oriente agli Stati Uniti, collegando le grandi tensioni geopolitiche agli effetti che, secondo gli organizzatori, si riflettono anche sul territorio lecchese. Tra gli esempi citati durante il dibattito, gli attacchi rivolti al Circolo Libero Pensiero e gli insulti ricevuti sui social da una giovane candidata del Partito Democratico per la sua fede musulmana.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema dei diritti umani e delle politiche migratorie. “O i diritti sono tutelati per tutti, o non sono diritti, ma privilegi”, ha affermato Cecilia Strada, richiamando la politica alla necessità di mantenere coerenza nella tutela dei valori umanitari e delle persone più fragili.

Rachele Scarpa ha invece posto l’attenzione sulle criticità del sistema legislativo italiano in materia di immigrazione, sostenendo che l’attuale normativa ostacoli la migrazione regolare e non tenga conto delle esigenze concrete del Paese.

A chiudere l’incontro è stato Pietro Radaelli, che ha sottolineato il ruolo delle comunità locali e delle nuove generazioni nella promozione della pace e nel contrasto alle discriminazioni. “Costruire la pace significa partire anche da qui, dalle nostre comunità locali, contrastando ogni forma di odio e discriminazione”, ha dichiarato.