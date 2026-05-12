Difesa del suolo: nel Lecchese finanziati otto interventi contro frane e dissesto idrogeologico

Regione Lombardia approva il piano da 37,7 milioni di euro per 68 opere in tutta la regione: coinvolti Sueglio, Sirtori, Galbiate, Olgiate Molgora e altri comuni lecchesi

L’assessore regionale Gianluca Comazzi: “La sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta in un’epoca di eventi meteorologici sempre più intensi”

LECCO – Oltre 3,7 milioni di euro destinati al territorio lecchese nell’ambito del nuovo piano regionale per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico approvato dalla Giunta lombarda. Il provvedimento, presentato dall’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, prevede complessivamente 37,7 milioni di euro per 68 interventi distribuiti in tutte le province lombarde.

“Questo piano è frutto di un attento lavoro di ascolto dei territori”, ha dichiarato l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, sottolineando la volontà di sostenere i Comuni nella gestione delle emergenze legate al dissesto e agli eventi meteorologici estremi. “La sicurezza dei cittadini e delle comunità resta una priorità assoluta”.

Per la provincia di Lecco sono stati finanziati otto interventi tra opere di consolidamento, messa in sicurezza di versanti e sistemazioni idrauliche, per un totale superiore ai 3,7 milioni di euro.

Tra gli stanziamenti più consistenti figurano i 980 mila euro destinati a Sueglio per la messa in sicurezza dell’area franosa di Leete e la regimazione delle acque, e i 908 mila euro assegnati a Sirtori per gli interventi di sistemazione idraulica della Roggia Gambaione.

Finanziamenti anche a Olgiate Molgora, con 488 mila euro per il miglioramento del deflusso idraulico del torrente Molgora, a Galbiate, dove sono stati stanziati 420 mila euro per la messa in sicurezza di via Sant’Alessandro dopo il crollo di materiale roccioso, e a Oliveto Lario con 400 mila euro per la mitigazione del rischio di caduta massi nel versante del “Sasso di Onno”.

Risorse anche per Colle Brianza e Santa Maria Hoè: 230 mila euro andranno alla messa in sicurezza della strada Cagliano-Campsirago, mentre nel comune casatese sono previsti 100 mila euro per la mitigazione del rischio idraulico in via del Ponte e 215 mila euro per la sistemazione di via Risorgimento e dell’area parcheggio.