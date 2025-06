Dimissioni dell’assessore Durante, il sindaco deciderà a breve se accettarle

La vicenda dell’insulto in Facebook è approdato stasera in consiglio comunale

Il sindaco Gattinoni: “L’errore commesso dall’assessore e il suo profondo senso delle istituzioni l’hanno portata stamattina in ufficio da me”

LECCO – “Come noto al pubblico, all’interno di un dibattito social, è accaduto che l’assessore Alessandra Durante commettesse un errore grave, nel metodo e nel merito, intervenendo in maniera impropria in un dibattito. Per questo motivo l’assessore ha già chiesto scusa nelle medesime modalità, ovvero utilizzando i social, soprattutto perché l’educazione all’utilizzo dei dispositivi e degli strumenti di interazione digitali non sono solo nella sua delega ma anche nelle sue competenze e rispetto alla quale si è molto impegnata nei confronti dei più giovani promuovendo i patti digitali”.

Così il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha introdotto nel consiglio comunale di oggi, lunedì 30 giugno, il “caso Durante” che ha sollevato un polverone politico dopo che è venuto alla luce che un commento anonimo improprio scritto su un gruppo Facebook portava la firma proprio dell’assessore della Giunta Gattinoni.

“Tuttavia l’errore che ha commesso e il suo profondo senso delle istituzioni l’hanno portata stamattina, in ufficio da me, a rassegnare le sue dimissioni dalla carica di assessore perché, pure a fronte di un errore personale, difficilmente si può scindere la persona dal ruolo che ricopre – ha continuato il sindaco -. Io mi sono preso alcuni giorni di riflessione, poco tempo, per poi sciogliere la mia riserva rispetto alle dimissioni dell’assessore”.

I consiglieri di minoranza dell’area di centrodestra, al termine delle domande di attualità, hanno deciso di lasciare l’aula del consiglio comunale non ritenendo adeguato quanto spiegato dal sindaco rispetto alla spinosa questione.