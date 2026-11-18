LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Abbiamo ormai imparato che la difficoltà di trovare casa non riguarda soltanto le persone direttamente coinvolte. È un problema che investe l’intera comunità. Quando un reparto ospedaliero fatica a funzionare per la carenza di personale infermieristico, comprendiamo immediatamente che le conseguenze ricadono su tutti, anche su chi una casa ce l’ha. Lo stesso accade quando un territorio non è in grado di garantire abitazioni accessibili: ne risentono il tessuto sociale, i servizi, il sistema formativo e il sistema delle imprese.

Una parte della risposta dovrebbe arrivare dal patrimonio abitativo pubblico, quello delle cosiddette «case popolari». Eppure, sono molti i Comuni della nostra provincia, così come accade in altre parti della Lombardia, a segnalare la presenza di alloggi vuoti, spesso proprio a causa di carenze manutentive che ne impediscono l’assegnazione.

Le convenzioni stipulate negli anni dai Comuni lecchesi con l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ALER) non hanno dato i risultati attesi. Non solo l’azienda regionale non è riuscita a garantire un’efficace manutenzione degli immobili di proprietà comunale, ma non ha neppure saputo evolvere verso un modello di gestione capace di offrire funzioni di presidio di prossimità, mediazione dei conflitti, monitoraggio delle fragilità e orientamento ai servizi, particolarmente necessarie in relazione ai bisogni di molti nuclei familiari residenti.

Il problema, quindi, non riguarda soltanto la manutenzione degli immobili. Riguarda un modello di gestione che non è stato capace di garantire ai Comuni un interlocutore vicino, presente e in grado di rispondere ai bisogni sociali dei territori.

È un’insoddisfazione che ho raccolto in questi anni, confrontandomi e collaborando con amministratori e amministratrici di diversi Comuni. Con l’ampliamento del raggio d’azione di ALER alle province di Bergamo e Sondrio, il nostro territorio ha progressivamente perso la possibilità di un’interlocuzione reale, capace di adattare la gestione del patrimonio alle esigenze in continua evoluzione.

I prossimi anni saranno decisivi. Se non saremo capaci di garantire abitazioni accessibili e comunità coese, gli effetti sul nostro tessuto sociale, sui servizi e sul sistema delle imprese saranno potenzialmente irreversibili.

È arrivato il momento di immaginare un modello diverso: un soggetto pubblico di dimensione provinciale, partecipato dai Comuni, capace di unire competenze tecniche, gestionali e sociali.

Le sfide che il Lecchese ha davanti e le risorse che potranno arrivare dallo Stato richiedono un soggetto al servizio dei Comuni, capace di garantire il dialogo con gli attori del territorio, cantieri con tempi certi e connessioni solide con il tessuto sociale locale, oltre alla capacità di co-progettare con gli inquilini.

Perché alle persone non serve soltanto un tetto sopra la testa: serve anche la possibilità di sentirsi protagoniste in una comunità.

Il Lecchese ha dimostrato di sapersi attivare, andando anche oltre le proprie specifiche responsabilità. Ne sono esempio molti progetti avviati negli ultimi anni e, da ultimo, Habitare, che attraverso un prezioso sistema di alleanze prova a tenere insieme due dimensioni fondamentali: garantire una casa alle persone e contrastare le solitudini relazionali e sociali.

Queste esperienze, pur non essendo forse sufficienti a rispondere da sole alla complessità dei bisogni, hanno avuto il merito di suggerire una possibile soluzione. Un soggetto pubblico provinciale che metta insieme competenze tecniche e gestionali per la manutenzione e la riqualificazione degli immobili, ma anche una forte capacità di collaborazione con le reti del Terzo settore, che ogni giorno lavorano sui temi della coesione, dell’inclusione e del contrasto alle fragilità.

Un soggetto che non si limiti ad amministrare immobili, ma che sappia trasformare la casa pubblica in una vera infrastruttura di welfare territoriale.

Nel corso della recente Commissione consiliare V del Comune di Lecco, il vicesindaco Piazza ha dichiarato di essere giunto a conclusioni simili. Accogliamo positivamente questa convergenza e siamo disponibili a costruire un percorso condiviso con la maggioranza del Comune di Lecco e con tutte le amministrazioni interessate. Un percorso che permetta di approfondire la natura, la struttura e le funzioni di questo soggetto, valutando se sia opportuno crearne uno nuovo o valorizzare una realtà già esistente.

Nel 2028 scadrà la convenzione del Comune di Lecco con ALER e, negli anni successivi, molti altri Comuni del territorio. Abbiamo quindi davanti l’occasione per ripensare il modello di gestione del patrimonio residenziale pubblico.

Non abbiamo bisogno soltanto di un soggetto che gestisca meglio gli immobili. Abbiamo bisogno di uno strumento pubblico capace di mettere i Comuni nelle condizioni di affrontare insieme questa sfida. Di un alleato che ci permetta di trasformare le case pubbliche in un’infrastruttura per costruire comunità.

Emanuele Manzoni

Avs