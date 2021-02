Il commento del consigliere comunale della Lega, Stefano Simonetti

“Pianificazione superficiale e incapacità. Le carenze di Anas non sono più comprensibili o scusabili”

LECCO – “I pesanti disagi verificatisi ieri sulla strada statale 36 evidenziano, ancora una volta, l’inadeguatezza della dirigenza Anas, l’assenza di diligenza, una pianificazione superficiale e la mancanza di rispetto per utenti e automobilisti. Tale incapacità gestionale ha creato un enorme disagio anche sulla viabilità provinciale – sul Lago e in Valsassina”.

E’ il commento del consigliere provinciale della Lega, Stefano Simonetti, all’indomani della domenica di forti disagi sulla Statale 36.

“Tali carenze di Anas non sono più comprensibili o scusabili – aggiunge Simonetti – serve maggiore controllo e severità da parte delle Autorità preposte, serve più rispetto per gli automobilisti. Anas Lombardia va immediatamente commissariata per la totale inadeguatezza e manifesta incapacità nella gestione dei lavori e del cantiere”.