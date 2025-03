Distretti del Cibo, Piazza: “Regione Lombardia riconosce ufficialmente il Distretto del Cibo Valle del Curone”

Un modello di collaborazione tra pubblico e privato che valorizza i prodotti locali

Piazza: “Il riconoscimento ufficiale apre la porta a nuove opportunità di crescita per le aziende coinvolte”

LECCO – Regione Lombardia ha riconosciuto ufficialmente il Distretto del Cibo Valle del Curone, promosso dal Comune capofila di La Valletta Brianza, a seguito di un’attenta verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento definitivo.

Il riconoscimento finale è stato raggiunto principalmente grazie alla creazione della società di distretto e all’approvazione del suo statuto, che attestano l’organizzazione e la solidità del progetto.

Il Distretto del Cibo Valle del Curone nasce da una collaborazione sinergica tra i Comuni di La Valletta Brianza, Montevecchia e Olgiate Molgora, e coinvolge oltre 30 aziende agricole locali. Le iniziative del distretto sono pensate per valorizzare i prodotti tipici, promuovere il territorio e stimolare una crescita continua del settore agricolo e agroalimentare.

Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia commenta: “Esprimo grande soddisfazione per il raggiungimento di questo importante traguardo e desidero sottolineare come il Distretto rappresenti un modello di collaborazione tra pubblico e privato, fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle tradizioni locali. Il riconoscimento ufficiale apre la porta a nuove opportunità di crescita per le aziende coinvolte, consolidando il Distretto del Cibo Valle del Curone come punto di riferimento per lo sviluppo e la promozione del cibo di qualità in Lombardia”.

Infine, Piazza esprime il suo ringraziamento: “Desidero ringraziare tutti i soggetti coinvolti, dai Comuni di La Valletta Brianza, Montevecchia e Olgiate Molgora, alle aziende locali, che con il loro impegno e supporto hanno reso possibile questo straordinario successo”.