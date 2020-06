Domani il centrodestra in piazza anche a Lecco: “Ripartiamo insieme”

Lega, FDI e Forza Italia manifestano nel giorno della Festa della Repubblica

Alle 11 di martedì in piazza Cermenati a Lecco con parlamentari e sindaci del territorio

LECCO – “Manifestare la volontà di ripartire assieme ma in condizioni che consentano alle imprese di sopravvivere e alle persone di vivere nella maggiore serenità possibile e fiducia nel loro e nel comune futuro, e quindi sostenere le proposte della Lega e della forza di centro destra e uscire da questa fase di stallo che e confusione governativa che rischia di pregiudicare il futuro”.

Queste le motivazioni dell’iniziativa del centrodestra che anche a Lecco, così come in altre città italiane, scenderà in piazza. Nel capoluogo manzoniano l’appuntamento è alle 11 in piazza Cermenati.

La manifestazione è organizzata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, sarà limitata nel numero di partecipanti come spiegano gli stessi partiti, per garantire il rispetto delle misure anti-contagio.

Saranno presenti i senatori Antonella Faggi e Paolo Arrigoni, gli onorevoli Paolo Roberto Ferrari e Giulio Centemero, il consigliere regionale Antonello Formenti, esponenti della Lega, oltre che i sindaci del centrodestra, tra cui i primi cittadini di Calolziocorte e Merate