Zingaretti, Martina e Giachetti: tre candidati alla segreteria

Il PD chiama al voto i suoi sostenitori

LECCO – Domenica 3 marzo 2019 si svolgeranno le primarie per eleggere il nuovo Segretario del Partito Democratico e per rinnovare l’Assemblea Nazionale.

“Le primarie sono il momento più alto per la vita interna del PD, l’unico partito in Italia che elegge in modo democratico ed aperto i suoi organismi dirigenziali. Invitiamo tutti i cittadini a venire a votare, e ringrazio fin da ora tutti i militanti che renderanno possibile questo importante momento di partecipazione” commenta Marinella Maldini, segretaria del PD della provincia di Lecco.

I candidati alla carica di segretario sono Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti.

Possono votare tutti i cittadini maggiorenni che si riconoscono nei valori del PD. Le consultazioni sono aperte, previa registrazione online, anche ai giovani tra i 16 e i 18 anni, a studenti e lavoratori fuorisede, e ai cittadini comunitari non italiani ed extra comunitari con regolare permesso di soggiorno. Tutte le informazioni sulle modalità di voto sono disponibili sul sito www.pdlecco.it.

In provincia di Lecco saranno allestiti ben 42 seggi, con una copertura omogenea di tutte le zone della provincia. A questo link è disponibile, comune per comune, l’elenco di tutti i seggi allestiti in provincia di Lecco.