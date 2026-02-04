Dopo l’approvazione del PGT, atti trasmessi a Regione e Provincia

Dopo sei sedute e oltre 230 osservazioni, il nuovo PGT entra nella fase di deposito e trasmissione agli enti competenti

Fino alla pubblicazione sul Burl, non sono ammessi interventi in contrasto con il piano

LECCO – Il Consiglio comunale di Lecco, con deliberazione n.1 del 31 gennaio 2026, ha approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), a seguito di sei sedute dedicate alla discussione e alla controdeduzione di oltre 230 osservazioni pervenute.

Gli atti del PGT saranno depositati presso la segreteria comunale, pubblicati sul sito istituzionale del Comune e trasmessi alla Regione Lombardia entro 60 giorni dall’approvazione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (Burl) dell’avviso di approvazione, passaggio necessario affinché il piano acquisisca piena efficacia.

La pubblicazione è subordinata all’invio alla Regione e alla provincia degli atti del Pgt in formato digitale, alla positiva verifica del recepimento delle prescrizioni in materia geologica e alla trasmissione delle informazioni relative al consumo di suolo del Pgt.

Fino alla pubblicazione dell’avviso sul Burl, si applicano le misure di salvaguardia, che vietano qualsiasi intervento urbanistico in contrasto con le previsioni del piano.