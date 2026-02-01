Dopo sei giorni di sedute approvato il PGT: “Nuove regole per una città che cresce”

Un grande lavoro: 452 osservazioni, 58 emendamenti, 15 ordini del giorno e 550 votazioni

Il sindaco: “Maggioranza e minoranza si sono confrontati nel merito su decine di questioni dirimenti per la città. Un lavoro che ha dimostrato quanto tutti abbiamo a cuore il futuro di Lecco”

LECCO – Sabato sera, dopo 6 giorni di sedute, 452 osservazioni, 58 emendamenti, 15 ordini del giorno e 550 votazioni, è stato approvato Piano di Governo del Territorio (PGT), il documento che disegna la città di domani.

“Le nuove regole accompagnano una città che cresce, che si apre alle famiglie giovani, che si aggancia all’innovazione dell’università – ha detto il sindaco Mauro Gattinoni -. Programmiamo infrastrutture di mobilità e di collegamento con l’Aeroporto di Orio al Serio per dare impulso alla nostra economia e al turismo. Salvaguardiamo i prati e i boschi della fascia pedemontana di Cavagna, Bonacina, Falghera e Malnago, tuteliamo il lago, la montagna e i corsi d’acqua come ambiti strategici; conserviamo il patrimonio di archeologia industriale del Gerenzone per poterlo valorizzare. Offriamo strumenti nuovi per abbattere il prezzo della prima casa, oltre ad un fondo per ridurre il costo degli affitti a favore di giovani coppie, i dipendenti al primo impiego o a reddito fisso”.

Dalle ore 18 di lunedì scorso alla serata di ieri, sabato, sono state analizzate una a una le centinaia di osservazioni presentate da cittadini e imprese, dalle associazioni del terzo settore, organizzazioni professionali e imprenditoriali, dalla singola istanza privata a temi di portata generale.

“Ciascuno ha dato il proprio contributo di merito per migliorare la valutazione del Consiglio della città. Forse non tutti i cittadini possono immaginare il grande lavoro svolto dal Consiglio comunale nella sua interezza, e che ringrazio: maggioranza e minoranza si sono confrontati nel merito su decine di questioni dirimenti per la città, con punti di vista anche parecchio differenti, ma in un lavoro che ha dimostrato quanto tutti abbiamo a cuore il futuro di Lecco”.

“Un ringraziamento all’Assessore allo Sviluppo urbano, Beppe Rusconi, per l’intelligenza e la cura con cui ha condotto questo percorso che è durato oltre due anni.

Un ringraziamento al presidente del Consiglio comunale Roberto Nigriello ed al Vicepresidente Luca Visconti per aver condotto con fermezza e rispetto democratico la discussione in aula. Un ringraziamento grande a tutto lo staff del Comune di Lecco, dalla Segreteria Generale all’Area Tecnica e Urbanistica, dai tecnici informatici fino alla Portineria e alla Polizia Locale per la disponibilità e la competenza dimostrate in settimane di lavori preparatori e nel corso della discussione, a garanzia del confronto democratico. Questo lavoro ora lo consegniamo ai lecchesi, ai cittadini che lo potranno mettere alla prova, alla capacità di futuro che potremo imprimere alla nostra bella comunità! Lecco, la città che cresce!”