Doppia corsia in uscita dal Ponte Kennedy, Italia Viva: “Una necessità”

Il recente e accattivante video realizzato dalla Regione Lombardia e riprodotto su tutti i media locali raffigurante i lavori di costruzione della nuova corsia di accesso presso il Ponte Alessandro Manzoni, è da ritenere un prezioso contributo per la valorizzazione di un lavoro promosso con decisione dalle Comunità locali e in prima persona dai Comuni di Pescate e Lecco.

Sembra però scomparso dal dibattito pubblico il tema di come affrontare al meglio la questione dei veicoli in uscita da Lecco.

Un tema che riteniamo debba essere ripreso con decisione! Vogliamo pertanto ribadire con forza la necessità, più volte richiamata anche dal Sindaco del Comune di Lecco, di intraprendere con determinazione lo studio e la progettazione anche della corsia aggiuntiva in uscita da Lecco.

La sua realizzazione avrebbe infatti l’importante scopo di facilitare i flussi di traffico e alleggerire la viabilità del nodo che inevitabilmente si creerebbe in corrispondenza della rotonda di Corso Carlo Alberto e aree limitrofe.

Annotiamo che gli interventi attuati sulla base del Piano della mobilità comunale ed in particolare quelli che hanno consentito di eliminare gli impianti semaforici lungo importanti e trafficati incroci stradali interni alla città, hanno prodotto una maggiore ed fluida percorribilità interna.

Per questo riteniamo indispensabile e possibile progettare anche una nuova corsia in uscita nella direzione di Via Leonardo da Vinci. affiancandola al Ponte Kennedy.

Tale soluzione consentirebbe di rendere attuabile, con le opportune modifiche della rotonda fra la stessa Via Leonardo da Vinci e Via Adda e della viabilità connessa, una maggiore facilità di percorrenza per i flussi di veicoli che provengono dal Lungo Lago e Viale della Costituzione.

Sempre più spesso infatti i veicoli trovano difficoltà di transito per la presenza della colonna di auto che inevitabilmente si forma in uscita.

Riteniamo questa una soluzione sostenibile e soprattutto realizzabile, tenuto presente che la rotonda dopo il ponte (in Comune di Malgrate) ha l’ampia possibilità di essere modificata e realizzata tenendo conto di tutte le direttrici già attualmente regolate.

Italia Viva

Coordinamento di Lecco