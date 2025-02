Dote sport 2025, il nuovo bando sarà pubblicato entro marzo

Regione Lombardia rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie

“Lo sport è un pilastro fondamentale per la crescita e il benessere dei nostri ragazzi”

LECCO – La Regione Lombardia rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie e della promozione della pratica sportiva tra i più giovani, con l’approvazione della nuova edizione di Dote Sport 2025. Il provvedimento, che prevede un finanziamento di 2 milioni di euro, ha l’obiettivo di alleggerire i costi di iscrizione ai corsi sportivi per i minori provenienti da famiglie in difficoltà economiche.

Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa: “Lo sport è un pilastro fondamentale per la crescita e il benessere dei nostri ragazzi. Con Dote Sport, vogliamo assicurare a tutti i giovani lombardi, a prescindere dalle loro condizioni economiche, l’opportunità di partecipare ad attività sportive, che rappresentano un prezioso strumento di educazione, socializzazione e salute”.

Dote Sport 2024/2025, il cui bando sarà pubblicato entro marzo, è destinato alle famiglie con minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni, residenti in Lombardia da almeno 5 anni e con un ISEE fino a 20 mila euro (elevato a 30 mila euro per famiglie con minori con disabilità). Questa misura, attiva dal 2015, offre un contributo alle famiglie per le spese di iscrizione dei figli a corsi sportivi della durata minima di 6 mesi nell’anno sportivo 2024/2025. L’importo di ciascuna Dote è pari a 100 euro.

L’agevolazione prevede un contributo di 100 euro per ogni minore, destinato a coprire le spese di iscrizione a corsi sportivi della durata di almeno sei mesi nell’anno sportivo 2024/2025. I corsi devono essere organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute o da enti locali che gestiscono impianti sportivi.

Un’attenzione particolare è riservata ai nuclei familiari con minori con disabilità, ai quali viene destinato il 10% della dotazione finanziaria. Inoltre, le famiglie con almeno tre figli avranno la possibilità di beneficiare fino a due doti.

“Attraverso questa iniziativa – ha concluso il sottosegretario Picchi – vogliamo rendere lo sport sempre più accessibile a tutti, promuovendo un modello di inclusione che coinvolga anche i ragazzi con disabilità. Dote Sport è un passo concreto per avvicinare i giovani lombardi a un sano stile di vita e ai valori dello sport”.

Le modalità per presentare le domande saranno comunicate nelle prossime settimane. Tutte le informazioni dettagliate saranno disponibili sul sito ufficiale della Regione Lombardia. Con Dote Sport 2025, la Regione conferma il suo impegno a garantire a tutti l’accesso allo sport, riconoscendolo come uno strumento fondamentale per la crescita, l’educazione e il benessere delle nuove generazioni.