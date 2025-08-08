Dote trasporti, Regione Lombardia fa chiarezza

Informazioni dettagliate sulle agevolazioni

Sconti tariffari e misure applicabili a livello locale

LECCO – In seguito alla diffusione di notizie imprecise su vari organi di stampa riguardo alle agevolazioni e gratuità per studenti fino ai 26 anni e pendolari nell’utilizzo del servizio ferroviario e del trasporto pubblico locale, la Direzione Generale dell’Assessorato ai Trasporti di Regione Lombardia desidera fare chiarezza, fornendo ai cittadini informazioni accurate tramite una nota ufficiale.

In Lombardia, la Dote Trasporti è destinata ai residenti nella regione che possiedono un abbonamento ai treni dell’Alta Velocità, con un’estensione che consente l’utilizzo anche dei treni Regionali e Suburbani, come dettagliato sulla pagina web del sito istituzionale.

Inoltre, è importante precisare che Regione Lombardia ha introdotto da tempo diverse agevolazioni, tra cui: Viaggi occasionali per minori di 14 anni accompagnati da parenti (tra quelli previsti), come indicato nella sezione “Io viaggio in Famiglia – spostamenti occasionali” sul sito web dedicato; Agevolazioni per famiglie con più di un figlio minorenne che acquistano abbonamenti al trasporto pubblico locale, usufruendo della misura “Io viaggio in Famiglia – abbonamenti”, con le modalità e le limitazioni specificate nel portale istituzionale online; Gratuità per i bambini fino a 4 anni e tariffe scontate per i minori di 14 anni.

È importante ricordare che sono previste ulteriori gratuità e scontistiche a livello di ciascun Bacino di Mobilità. Ad esempio, nel Sistema Integrato (STIBM) del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza, come descritto in dettaglio sulla pagina web dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Inoltre, tali agevolazioni possono essere applicate anche a livello comunale o da singole aziende di trasporto.