Draghi si è dimesso. La crisi di Governo nei commenti dei politici lecchesi

La caduta del Governo Draghi ‘commentata’ dai politici lecchesi sui social

Dalle responsabilità della crisi agli scenari futuri, tra gli apprezzamenti e le critiche al premier dimissionario

ROMA / LECCO – E’ arrivata al termine dell’incontro con il presidente Mattarella, pochi minuti dopo le 10 di questa mattina, la notizia delle dimissioni del premier Mario Draghi. Una decisione che era ormai nell’aria dopo il voto di fiducia in Senato che ha evidenziato la frattura nella compagine di maggioranza.

Una crisi seguita dal vivo dai parlamentari lecchesi in aula e dal panorama politico locale che in queste ore ha detto la ‘sua’ rispetto alla caduta dell’esecutivo, alle responsabilità e agli scenari futuri.

Per l’onorevole Gian Mario Fragomeli del Pd i “veri mandanti della fine del Governo Draghi” sono Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia “con i loro voti mancanti e assenti in Senato. Grazie al centrodestra – scrive il parlamentare lecchese – rinunciamo all’Italiano più riconosciuto e affermato a livello internazionale, preparato e disponibile ad affrontare uno dei periodi più difficili per la repubblica italiana. Noi del Pd, coerentemente, abbiamo votato convintamente perché Draghi restasse premier e di questo saremo sempre orgogliosi”.

“Sia chiaro – ribatte a distanza in un post Paolo Arrigoni, senatore della Lega – la crisi di Governo è stata aperta per irresponsabilità del M5S che non ha dato la fiducia al decreto Aiuti che stanzia 20 miliardi contro il caro energia, il caro materie prime e contro il caro inflazione. È a questo punto che la Lega, ma anche Forza Italia, con una propria risoluzione ha chiesto a Draghi discontinuità sia nelle politiche sia nella composizione del governo, per dare al Paese un esecutivo nuovo. Tale richiesta è stata dal Premier però incomprensibilmente ignorata! Il campo largo si è polverizzato da solo!”.

Per l’ex senatore Antonio Rusconi, oggi sindaco di Valmadrera e tra i coordinatori di Italia Viva Lecco, quello pronunciato da Draghi al Senato è stato “un discorso di grande responsabilità, che risponde alle attese di gran parte dei cittadini, dei sindaci, degli imprenditori, delle associazioni”.

“Il saluto di Draghi – scrive il consigliere regionale del PD, Raffaele Straniero – inevitabile dopo la giornata di oggi, rappresenta oggettivamente un ‘autogol’ clamoroso per l’Italia, dovuto all’irresponsabilità di chi ha anteposto i propri obiettivi all’interesse della nazione”.

Non la pensa allo stesso modo Giacomo Zamperini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia: “Draghi si è dimesso ed il fallimento è completo. Basta perdere tempo di fronte alle emergenze internazionali ed alle esigenze improrogabili di famiglie ed imprese italiane. Serve coerenza e capacità, serve subito un nuovo governo che possa restituire dignità alla nostra povera Patria martoriata. Si può ottenere soltanto restituendo la parola ai cittadini d’Italia. Ha ragione Giorgia Meloni. Elezioni, subito!”

Rincara la dose Giovanni Pasquini, segretario della Lega nell’oggionese: “Draghi sta alla politica come il burro sta alla ferrovia. S’è dimostrato un autentico incapace, senza alcuna iniziativa veramente Autonoma rispetto ai burattinai di Bruxelles e Washington. Non ho mai potuto tollerare le intromissioni della finanza nella politica, ma lo ritenevo comunque decisamente più abile e arguto. Come si dice in Lombardia: L’ha propi faj la figüra del ciculatée”

Non ci sta Beppe Mambretti, tra i referenti di Italia al Centro Lecco: “La capacità leghista di incolpare solo Conte e Draghi della crisi è straordinaria. Ma hanno così disistima dei loro elettori al punto di pensare che siano tutti imbecilli?”

“Non si possono esigere super tecnici alla guida dei governi (Draghi sicuramente è un grande tecnico) e anche pretendere che sappiano saggiamente destreggiarsi nei marosi della politica” dice Riccardo Mariani, ex assessore comunale a Lecco e già sindaco di Mandello.

Amara la riflessione di Irene Riva, volto del PD lecchese e presidente di Femminile Presente: “La politica, che è una mia passione, mi sta deludendo, ogni giorno di più. E’ diventata un volgare mercimonio elettorale. Ho sentito Draghi. Lo si può criticare quanto si vuole, ma è una persona che sa dove vuole andare e non ha , questo è certo , altri interessi che non siano il bene del Paese e la sua personale coerenza. Alla quale tiene tantissimo, come tutte le persone perbene. Non vedo molte persone , altrettanto perbene, all’interno della maggioranza dei Partiti. Draghi passerà, ma i Partiti…restano. Ahi, noi!”

Articolo in aggiornamento