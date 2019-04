Il voto di domenica ha decretato i nuovi consiglieri della Provincia

La Lega perde un consigliere, il centrodestra di Forza Italia ne guadagna uno

LECCO – Si sono svolte questa mattina le operazioni di scrutinio per l’elezione dei consiglieri provinciali. Ieri, domenica , ci sono state le votazioni a cui, ricordiamo, potevano partecipare solo sindaci e consiglieri comunali di tutti i Comuni lecchesi.

Allo stesso modo, i candidati in corsa erano sindaci e consiglieri divisi in quattro liste, due di sinistra e centrosinistra, una del centrodestra ed infine la lista della Lega. Dodici sono i consiglieri eletti che affiancheranno il presidente Claudio Usuelli nelle sue funzioni istituzionali.

Ecco quindi il risultato del voto:

per la Lista 1 Provincia Insieme Lecco (5 seggi) del centrosinistra: Bruno Crippa, Felice Rocca, Agnese Massaro, Giuseppe Scaccabarozzi, Marco Passoni

per la Lista 2 Democrazia è Partecipazione (1 seggio) della sinistra: Paolo Lanfranchi

per la Lista 3 Libertà e autonomia Provincia di Lecco (4 seggi) di centrodestra: Mattia Micheli, Matteo Manzoni, Irene Alfaroli, Fiorenza Albani

per la Lista 4 Lega Comuni per Lecco Provincia autonoma (2 seggi) della Lega: Stefano Simonetti, Elena Zambetti

Le elezioni vedono quindi il pareggio tra schieramenti di destra e sinistra, con la Lega che perde un consigliere rispetto al precedente mandato.

Il centrosinistra tiene con cinque consiglieri, lo stesso per la sinistra che vede eleggere un sindaco, il primo cittadino di Dolzago, mentre il centrodestra a trazione Forza Italia guadagna un seggio in più rispetto al precedente mandato.