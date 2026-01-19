Edificabilità a Cavagna, l’intervento di Orizzonte per Lecco

Mauro Fumagalli espone perplessità sul tema dei diritti edificatori

Il tema della tutela ambientale e paesaggistica al centro della presa di posizione

LECCO – Alla luce del recente dibattito e dell’appello lanciato dall’associazione Bovara, anche Orizzonte per Lecco interviene in merito alla questione dell’edificabilità della zona di Cavagna, prevista dalla Variante al PGT.

Le parole di Mauro Fumagalli, candidato sindaco per Opl: “Credo che l’Amministrazione Comunale farebbe bene ad accogliere l’osservazione alla variante di PGT proposta dall’associazione Bovara perché davvero il luogo costituisce una vera perla nel patrimonio culturale e ambientale della città, come tale quindi da valorizzare. Ho visto la comunicazione dei capigruppo di maggioranza che cerca di spiegare le ragioni della scelta dell’Amministrazione su Cavagna. Mi chiedo però come mai lassù i diritti di alcuni vengano prima rispetto alla tutela di un patrimonio così importante; mentre, ad esempio, in via Balicco una assai discutibile scelta urbanistica ignori brutalmente i diritti di altri”.