Elezioni 2020 a Lecco: le video interviste ai candidati sindaci. #2 – IL TURISMO

Elezioni. Le video interviste ai candidati sindaci di Lecco. Seconda puntata: il turismo

Come si incentiva? Quali progetti saranno proposti? Lungolago resterà aperto o sarà chiuso ai veicoli e reso pedonale?

LECCO – Seconda puntata delle video interviste di LeccoNotizie.com ai candidati sindaci di Lecco.

Tre domande e 30 secondi per rispondere. Peppino Ciresa (centrodestra), Silvio Fumagalli (M5S), Mauro Gattinoni (centrosinistra) e Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) si confrontano, in ordine alfabetico di apparizione.

Argomento il turismo, una delle più recenti vocazioni della città manzoniana. Come incentivarlo? E con quali progetti? Centrale, in chiave turistica, la questione del lungolago, oggi aperto al traffico ma in futuro? E’ possibile pensare alla sua chiusura e renderlo completamente pedonale? Parola ai candidati.

Elezioni 2020 / Le video interviste

Racconta chi sei e chi ti sostiene

Come immaginate la Lecco del futuro?

Perché votare per Lei?

Come si incentiva?

Quali progetti concreti proporrete?

Lungolago: aperto o chiuso?

3# – Montagna e Outdoor (26.08.2020)

Come valorizzare questa risorsa?

Resinelli e Piani d’Erna, quali progetti?

Cicloturismo e E-Bike: come incentivarlo?

4# – Welfare e lavoro (27.08.2020)

Servizi Comunali, cosa migliorare?

Attività economiche, come favorire nuove aperture?

Rioni, come farli vivere per davvero?

5# – “Posizioni” politiche (28.08.2020)

Teleriscaldamento, si o no? Perché?

Sanità, è andato tutto bene?

Grande Lecco, favorevoli alle fusioni?

6# – Sport, Cultura e Giovani (29.08.2020)