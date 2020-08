Elezioni 2020 a Lecco: le video interviste ai candidati sindaci. #3 – MONTAGNA & OUTDOOR

Elezioni. Le video interviste ai candidati sindaci di Lecco. Terza puntata: montagna e outdoor

Come valorizzare la ‘risorsa’ montagna? Quali progetti per Resinelli e Piani d’Erna? Cicloturismo, come incentivarlo?

LECCO – Terza puntata delle video interviste di LeccoNotizie.com ai candidati sindaci di Lecco. Tema: la montagna, insieme al lago una delle potenzialità del capoluogo manzoniano, un ambito che offre ampi spazi di sviluppo in chiave turistica ma anche di sport all’aperto, così come il cicloturismo da praticare lungo le rive del Lario. Quali progetti hanno i candidati sindaci su questa tematica?

Tre domande e 30 secondi per rispondere. Si confrontano Peppino Ciresa (centrodestra), Silvio Fumagalli (M5S), Mauro Gattinoni (centrosinistra) e Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) in ordine alfabetico di apparizione.

Nella prossima video intervista parleremo invece welfare e lavoro.

Elezioni 2020 / Le video interviste

Racconta chi sei e chi ti sostiene

Come immaginate la Lecco del futuro?

Perché votare per Lei?

Come si incentiva?

Quali progetti concreti proporrete?

Lungolago: aperto o chiuso?

3# – Montagna e Outdoor (26.08.2020)

Come valorizzare questa risorsa?

Resinelli e Piani d’Erna, quali progetti?

Cicloturismo e E-Bike: come incentivarlo?

4# – Welfare e lavoro (27.08.2020)

Servizi Comunali, cosa migliorare?

Attività economiche, come favorire nuove aperture?

Rioni, come farli vivere per davvero?

5# – “Posizioni” politiche (28.08.2020)

Teleriscaldamento, si o no? Perché?

Sanità, è andato tutto bene?

Grande Lecco, favorevoli alle fusioni?

6# – Sport, Cultura e Giovani (29.08.2020)