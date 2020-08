Elezioni 2020. Alleanza Civica del Nord con Corrado Valsecchi

Il Civismo lombardo sostiene il candidato sindaco Corrado Valsecchi di Appello per Lecco

“Lecco si merita un Sindaco civico che pensa esclusivamente al bene della propria città”

LECCO – Il presidente di Alleanza Civica del Nord Franco D’Alfonso è sceso ufficialmente in campo schierando la principale associazione del Civismo lombardo e del Nord Italia, a sostegno di Corrado Valsecchi, candidato a Sindaco di Lecco da una coalizione di forze civiche e progressiste.

D’Alfonso ha espresso la posizione dell’organizzazione Civica con un Comunicato ufficiale che trovate qui in allegato.

Ha inoltre spiegato in una video-dichiarazione apparsa sul sito di Alleanza Civica tutta la sua soddisfazione “per gli endorsement politici e i molti sostegni di operatori, industriali e personalità lombarde e lecchesi che hanno espresso il loro sostegno a Corrado Valsecchi, e che recentemente e in modo diverso, stanno confluendo verso la Lista Civica di Appello per Lecco che ha espresso Valsecchi come candidato Sindaco, e che è stata tra le più attive nella costituzione di Alleanza Civica”, la cui Assemblea di fondazione si è svolta proprio a Lecco il 1 Febbraio di quest’anno.

Nella sua dichiarazione D’Alfonso ricorda come Valsecchi sia “sempre stato un civico autentico che ha svolto un ruolo di primissimo piano nella costruzione prima della rete del Civismo lombardo e poi di Alleanza Civica di cui è fondatore assieme a Piero Bassetti, Beppe Sala, Elisabetta Strada e tanti altri autorevoli esponenti che si riconoscono nella sfera di un civismo territoriale molto radicato al Nord”.

D’Alfonso si rifà anche alle posizioni più recenti espresse da ‘Azione’, ‘+Europa’ e ‘Italia in Comune’.

“Espressioni di stima e vicinanza verso Corrado Valsecchi che – dice D’Alfonso – non fanno altro che rafforzare l’idea che Lecco si merita un Sindaco civico che pensa esclusivamente al bene della propria città, ma che ha comunque una rete di contatti politici imponenti in Lombardia come nel resto d’Italia, proprio in virtù della sua storia riconosciuta di cittadino attivo”.

“Alleanza Civica guarda perciò – conclude D’Alfonso – alla sfida di Lecco come a un laboratorio di grande innovazione politica. È per questo che chiediamo ai cittadini, indipendentemente dalle loro appartenenze partitiche, di unirsi tutti attorno alla candidatura di Corrado Valsecchi e di crederci fino in fondo votando per Appello per Lecco. In questo comune impegno anche noi a settembre saremo presente a Lecco al fianco di Corrado, per una manifestazione sull’autonomia, la quale resta il principale cavallo di battaglia – insieme ai valori dell’ambiente, della semplificazione, della competenza e quindi della buona amministrazione -del civismo regionale e nazionale”.